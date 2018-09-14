Два в одном: мраморная творожная запеканка с тыквой

Этот аппетитный десерт готовится по принципу пирога "Зебра"

Запеканка из тыквы и творога Фото: depositphotos.com

Творожная запеканка с тыквенным пюре и апельсиновой цедрой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.

Мраморная запеканка из творога и тыквы

Ингредиенты:

500 г творога

500 г пюре из запеченной тыквы

170 г сахара

4 яйца

2 ст.л. кукурузного крахмала

1 ч.л. тертой цедры апельсина

Рецепт приготовления:

Творог и 100 г сахара измельчить блендером до получения однородной массы. Добавить 2 яйца и 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать. Запечь нарезанную тыквенную мякоть в духовке. Отжать ее через марлю, сложенную в три-четыре слоя. Тыквенную мякоть, 70 г сахара и цедру апельсина измельчить блендером, добавить 2 яйца, 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать. Разъемную форму диаметром 22 см застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Чередуя, по столовой ложке выложить творожную и тыквенную смеси. Отравить в духовку и выпекать в разогретой до 180 С духовке около часа. Готовую запеканку остудить в форме, и только тогда снять бортики от формы.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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