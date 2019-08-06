Дыня: польза, вред, калорийность и правила выбора

Чтобы получить максимум пользы от дыни, нужно выбирать только спелые плоды

Дыня богата витаминами и минеральными веществами Фото: freepik.com

Сезон дыни начинается в конце лета. Ее можно есть свежей или использовать для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков.

Смотрите видео, чем опасны ранние арбузы и дыни:

Помимо аромата и приятного вкуса, у дыни есть масса преимуществ с точки зрения здоровья. Она очень полезна благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ.

Польза дыни для здоровья

Дыня помогает предотвратить болезни сердца Фото: freepik.com

Дыня богата клетчаткой, благодаря чему стимулирует работу кишечника.

Плод содержит фолат, витамин К и магний, которые жизненно необходимы для здоровья костей.

Дыня снижает кровяное давление из-за высокого содержания калия.

Она богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме.

Дыня содержит витамин С, который способствует выработке коллагена и может защитить вашу кожу от солнечных лучей. Кроме этого, аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет.

Плод включает лютеин и зеаксантин, два антиоксиданта, которые, как известно, поддерживают здоровье глаз и улучшают зрение.

В дыне много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А. Благодаря им дыня предотвращает образование опухолей, является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза, успокаивает центральную нервную систему.

Вред дыни для здоровья

Дыней злоупотреблять не стоит Фото: Pixabay

Дыня противопоказана кормящим матерям (может вызвать у малыша расстройства пищеварения), при сахарном диабете, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Также не стоит усугублять дыню при кишечных расстройствах.

Если здоровое состояние ваших почек и желчного пузыря не подтверждены диагностически, то вы не знаете наверняка, есть ли у вас песок или даже камни в этих органах. Увлечение дыней может сдвинуть их и закончиться хирургическим вмешательством.

Из-за того что в дыне масса клетчатки, она считается тяжелым продуктом. Если смешать дыню с алкоголем, вы практически гарантированно получите диарею. По этой же причине дыню нельзя запивать холодной водой и особенно кислым молоком, кефиром и йогуртом.

Дыня: калорийность и как правильно есть

Калорийность дыни – 34 ккал на 100 г продукта. Употреблять дыню нужно между основными приемами пищи (за 2 часа или спустя 2 часа после еды), иначе наступит ощущение тяжести в желудке. При этом не стоит есть больше 300 г дынной мякоти в день.

Как выбрать вкусную и спелую дыню

Спелая дыня обязательно будет ароматной Фото: Pixabay

Дыня должна быть характерного для сорта цвета. Если проступает зеленый (кроме случаев, когда зеленые прожилки предусмотрены сортом) – она неспелая.

Внимательно осмотрите поверхность плода: она должна быть цельной, без темных пятен, трещин и прочих повреждений. В дыне бактерии размножаются моментально, поэтому не стоит в целях экономии покупать разрезанные плоды.

Надавите на кожуру – она должна быть в меру упругой, но не слишком мягкой и не слишком твердой. Во время созревания плодов протопектин, придающий оболочкам клеток жесткость, превращается в пектин, который разрыхляет мякоть, делает ее нежной.

Посмотрите, есть ли у дыни хвостик, – в отличии от арбузов, такое случается реже. Если есть, то показателем спелости будет сухой хвостик.

По дыне, как и по арбузу, нужно хлопнуть ладонью: если звук глухой, она спелая (у арбузов наоборот – звук должен быть звонким).

Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, – смесь запахов ананаса, ванили, груши.

Ни в коем случае не покупайте дыни, которые продают вдоль трасс, или те, что лежат на земле, — у них тонкая и нежная кожура, которая быстро впитывает токсины, тяжелые металлы и прочие вредные вещества.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как нельзя есть арбузы и дыни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram