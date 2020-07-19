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Дыня с пармской ветчиной: рецепт быстрой летней закуски

Сегодня, 12:13

Это изысканное блюдо готовится за считанные минуты

Когда-то сочетание прошутто и дыни никому не приходило в голову. Никому, кроме итальянцев. В наши дни такое блюдо можно обнаружить в ресторанах буквально в любой точке мира.

Чтобы эта итальянская закуска стала больше похожа на салат, вы можете в два раза увеличить количество зелени и добавить несколько натертых на мелкой терке редисок, смешав их с каперсами и небольшим количеством хорошего оливкового масла.

Дыня с пармской ветчиной

Дыня с ветчиной
Дыня с ветчиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 дыня
  • 100 г пармской ветчины (бекона, хамона)
  • 4 листика зеленого салата или рукколы
  • 100 г пармезана или любого твердого сыра
  • 50 г оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике.
  2. Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке.
  3. Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.

Как подавать закуску

Салат нарвите руками и сделайте из него подушку, на которую выложите дыню в ветчине из расчета по 4 кусочка на порцию. Все взбрызните оливковым маслом и посыпьте тертым пармезаном.

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом холодного дынного супа в блендере, а также писали, как приготовить салат из дыни и прошутто.

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Источник: Сегодня
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