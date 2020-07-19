Дыня с пармской ветчиной: рецепт быстрой летней закуски
Это изысканное блюдо готовится за считанные минуты
Когда-то сочетание прошутто и дыни никому не приходило в голову. Никому, кроме итальянцев. В наши дни такое блюдо можно обнаружить в ресторанах буквально в любой точке мира.
Чтобы эта итальянская закуска стала больше похожа на салат, вы можете в два раза увеличить количество зелени и добавить несколько натертых на мелкой терке редисок, смешав их с каперсами и небольшим количеством хорошего оливкового масла.
Дыня с пармской ветчиной
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 244 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 дыня
- 100 г пармской ветчины (бекона, хамона)
- 4 листика зеленого салата или рукколы
- 100 г пармезана или любого твердого сыра
- 50 г оливкового масла
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Способ приготовления:
- Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике.
- Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке.
- Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.
Как подавать закуску
Салат нарвите руками и сделайте из него подушку, на которую выложите дыню в ветчине из расчета по 4 кусочка на порцию. Все взбрызните оливковым маслом и посыпьте тертым пармезаном.
Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:
Напомним, ранее мы делились рецептом холодного дынного супа в блендере, а также писали, как приготовить салат из дыни и прошутто.
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