Дыня с пармской ветчиной: рецепт быстрой летней закуски

Это изысканное блюдо готовится за считанные минуты

Когда-то сочетание прошутто и дыни никому не приходило в голову. Никому, кроме итальянцев. В наши дни такое блюдо можно обнаружить в ресторанах буквально в любой точке мира.

Чтобы эта итальянская закуска стала больше похожа на салат, вы можете в два раза увеличить количество зелени и добавить несколько натертых на мелкой терке редисок, смешав их с каперсами и небольшим количеством хорошего оливкового масла.

Дыня с пармской ветчиной

Дыня с ветчиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 дыня

100 г пармской ветчины (бекона, хамона)

4 листика зеленого салата или рукколы

100 г пармезана или любого твердого сыра

50 г оливкового масла

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Способ приготовления:

Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике. Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке. Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.

Как подавать закуску

Салат нарвите руками и сделайте из него подушку, на которую выложите дыню в ветчине из расчета по 4 кусочка на порцию. Все взбрызните оливковым маслом и посыпьте тертым пармезаном.

Смотрите видео, как выбрать вкусную дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом холодного дынного супа в блендере, а также писали, как приготовить салат из дыни и прошутто.

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