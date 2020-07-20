Дзадзики: рецепт греческого соуса из йогурта с огурцами
Классический состав дзадзики – это натуральный йогурт, свежие огурцы и зелень
Соус дзадзики (или цацики) появился много веков назад. Это едва ли не самый популярный греческий соус, который делают на густом несладком йогурте. Рецепты дзадзики варьируются, но, в целом, несильно. Особенно хорош этот соус летом в разгар сезона огурцов.
Дзадзики: простой рецепт
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 86 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г греческого йогурта
- 3-4 зубчика чеснока
- 250 г свежих огурцов
- Небольшой пучок свежего укропа или мяты
- 4 ст.л. оливкового масла
- Сок половинки лимона
- Соль
Читайте также:Салат с ананасом, овощами, яйцами и йогуртовой заправкой
Способ приготовления:
- Очистите огурцы от кожуры и мелко нарежьте или натрите на терке. Так же очистите и измельчите чеснок.
- Смешайте чеснок, масло, измельченную зелень, огурцы и йогурт. Добавьте лимонный сок и соль по вкусу.
- Подавайте на стол.
С чем подавать дзадзики
Соус прекрасно подходит к любой пище – мясу, жареной картошке, запеченным овощами, шаурме и шашлыку.
Смотрите видео, как сделать соус ткемали:
Напомним, ранее мы делились рецептами домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать домашний соус "Цезарь".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное