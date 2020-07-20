Дзадзики: рецепт греческого соуса из йогурта с огурцами

Классический состав дзадзики – это натуральный йогурт, свежие огурцы и зелень

Соус дзадзики (или цацики) появился много веков назад. Это едва ли не самый популярный греческий соус, который делают на густом несладком йогурте. Рецепты дзадзики варьируются, но, в целом, несильно. Особенно хорош этот соус летом в разгар сезона огурцов.

Дзадзики: простой рецепт

Дзадзики с укропом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

86 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г греческого йогурта

3-4 зубчика чеснока

250 г свежих огурцов

Небольшой пучок свежего укропа или мяты

4 ст.л. оливкового масла

Сок половинки лимона

Соль

Способ приготовления:

Очистите огурцы от кожуры и мелко нарежьте или натрите на терке. Так же очистите и измельчите чеснок. Смешайте чеснок, масло, измельченную зелень, огурцы и йогурт. Добавьте лимонный сок и соль по вкусу. Подавайте на стол.

С чем подавать дзадзики

Соус прекрасно подходит к любой пище – мясу, жареной картошке, запеченным овощами, шаурме и шашлыку.

Смотрите видео, как сделать соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептами домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать домашний соус "Цезарь".

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