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Дзадзики: рецепт греческого соуса из йогурта с огурцами

Сегодня, 15:20

Классический состав дзадзики – это натуральный йогурт, свежие огурцы и зелень

Соус дзадзики (или цацики) появился много веков назад. Это едва ли не самый популярный греческий соус, который делают на густом несладком йогурте. Рецепты дзадзики варьируются, но, в целом, несильно. Особенно хорош этот соус летом в разгар сезона огурцов.

Дзадзики: простой рецепт

Дзадзики с укропом
Дзадзики с укропом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 86 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г греческого йогурта
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 250 г свежих огурцов
  • Небольшой пучок свежего укропа или мяты
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • Сок половинки лимона
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Очистите огурцы от кожуры и мелко нарежьте или натрите на терке. Так же очистите и измельчите чеснок.
  2. Смешайте чеснок, масло, измельченную зелень, огурцы и йогурт. Добавьте лимонный сок и соль по вкусу.
  3. Подавайте на стол.

С чем подавать дзадзики

Соус прекрасно подходит к любой пище – мясу, жареной картошке, запеченным овощами, шаурме и шашлыку.

Смотрите видео, как сделать соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептами домашних соусов на зиму, а также писали, как сделать домашний соус "Цезарь".

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Источник: Сегодня
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