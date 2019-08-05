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DZIDZIO, Камалия и Дмитрий Коляденко рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз

Знаменитости поделились секретами выбора главной ягоды августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Дима Коляденко
Дима Коляденко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", узнали у звезд, любят ли они арбузы и как выбирают спелые и сладкие ягоды. Оказалось, Камалия и DZIDZIO имеют собственные секреты, как найти вкусный арбуз.

Смотрите видео, как украинские звезды выбирают арбузы:

Арбуз – это настоящая витаминная бомба. Огромная ягода полезна для сосудов, печени. А еще от арбуза вы не наберете лишнего веса.

"Можно есть арбузы в течение суток и только похудеешь, ведь это вода", – комментирует Дмитрий Коляденко в эфире "Ранку з Україною".

Не десерт, а мечта! Но как выбрать лучший арбуз?

Певица Камалия с дочерьми
Певица Камалия с дочерьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я всегда покупаю арбуз-девочку. Обязательно, чтобы желтенькая была – максимум желтых пятен на ней. А еще надо, чтобы звук был не глухой, а наоборот – звонкий, и попка должна быть, как пять копеек, – с другой стороны, где хвостик", – рассказала певица Камалия в эфире канала "Украина".

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DZIDZIO арбузные вопросы решает по частям. Однако не все так просто – певец имеет еще и арбузный план "Б".

"Пробуйте пол арбуза и если он вам подходит, то все – покупайте! И нечего тот большой шарик нести домой, – поделился лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!". – Или же подходите к продавцу и говорите: "Слушай, если арбуз будет плохой, то я принесу тебе его обратно, а если будет хороший, то я тебе еще раз заплачу".

Лидер группы
Лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оказалось, что не один DZIDZIO пользуется таким методом. Дмитрий Коляденко тоже выбирает такой подход.

"Мне помогают продавцы, они плохого не посоветуют! Надо обращаться к людям и доверять им – так получается, что у меня всегда вкусный арбуз, – рассказал Дмитрий Коляденко. – А еще, арбузы надо покупать в сентябре или в конце августа, когда они уже точно спелые".

Напомним, ранее мы рассказывали, как сохранить арбуз до Нового года.

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Источник: Сегодня
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