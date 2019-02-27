Еда на Масленицу: что приготовить, кроме блинов

Масленичная неделя называется Сырной неделей или мясопустной седмицей

Классические блины начиняют икрой или сметаной Фото: freepik.com

Масленица – народный славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. В 2019 году она пройдет с 4 по 10 марта. Масленица уходит своими корнями в язычество, воплощая веселые проводы зимы и встречу весны. Готовиться к этому празднику во многих регионах было принято заранее. Еще с предшествующей праздничной неделе субботы.

У каждого дня масленичной недели есть свое название:

Понедельник – Встреча;

Вторник – Заигрыши;

Среда – Лакомка;

Четверг – Разгуляй;

Пятница – Тещины вечерни;

Суббота – Золовкины посиделки;

Воскресенье – Прощеный день.

Во время Масленицы церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.

Помимо блинов, на Масленицу принято готовить оладьи, пироги, вареники, сырники, пышки, булочки, печенье "хворост" и разнообразную выпечку. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, главное блюдо на столе – яичница.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Сайт "Сегодня" также делился национальными рецептами блинов.

Смотрите видео, как приготовить идеальные тонкие блинчики от Евгения Клопотенко:

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