Эктор Хименес-Браво проведет на "МастерШеф" кулинарный мастер-класс

Судья приготовит перед аматорами три блюда

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф" нечасто дает кулинарные мастер-классы. Чтобы увидеть, как мэтр готовит, поклонники формируют громадные очереди. Но некоторым везет больше, и они без проблем попадают на мастер-класс Эктора. Более того, совершенно бесплатно.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво даст кулинарный мастер-класс для участников проекта. Он приготовит три классических блюда, по одному за раунд. Каждый раунд продлится 20 минут. За это время участникам нужно понять, что за блюдо загадал Эктор, и приготовить его. Они могут следить за мастер-классом хоть все 15 минут, но тогда на готовку останется всего 5.

"Наши участники умные и эрудированные, поэтому мне было приятно провести с ними такой конкурс на их кулинарные знания", – говорит Эктор Хименес-Браво.

Но есть, как всегда, одно большое "но": процессы, которые будет показывать Эктор, не обязательно будут идти в правильной последовательности. Эктор может начать с середины готовки, а может вообще сначала заняться презентацией. Более того, с каждым раундом блюда будут становиться все сложнее. За блюдо 1-го раунда команда может получить 1 балл, за блюдо 2-го – 2 балла, и за 3 – 3.

Но Эктор будет не только запутывать команды, а все-таки еще даст некоторые подсказки. Например, первое блюдо упоминается в романе "Под сенью девушек в цвету" Марселя Пруста. Кому Марсель Пруст поможет в сегодняшнем конкурсе, а кто провалит мастер-класс, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.