Борщ может попасть в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Разбираемся, какие у него шансы

Что может предъявить "красный-наваристый" требовательной комиссии, если представить: его будут оценивать по полезности для организма? И знаете, предъявлять есть что.

Пришло время вкусно заявить о себе на международном уровне: украинский борщ получил шанс попасть в список ЮНЕСКО. Украинский борщ поборется за право быть нематериальным культурным наследием. Впереди – долгий процесс сродни защиты кандидатской, но на международном уровне. Минкультуре еще нужно будет предоставить научные труды, фильмы, исторические исследования о борще. Но это все потом, сейчас же просим включить фантазию.

Мы решили рассмотреть этот факт с другого ракурса. Отбросив все пиететы – наша традиция, культура, кулинарная аутентичность, – разберем, чем мог бы апеллировать борщ в плане полезности перед другой едой, которая уже находится в списке ЮНЕСКО.

Борщ Фото: freepik.com

Представим, что в комиссии сидят ценители еды вместе с диетологами, и оценивают борщ по его полезности для потребителя?

Спойлер: с помощью нашего диетолога Елены Кийко мы смогли доказать: борщ – это, не как у них там говорят, – "похлебка красного цвета", это еще то ого-го!

Начнем с представления кулинарных достояний, к которым, вероятно, присоединится наш борщ. Это острая корейская капуста кимчи, узбекский плов и неаполитанская пицца. Вообще, их гораздо больше, но мы сознательно выбрали абсолютно не похожую ни по консистенции, ни по вкусу еду. Оцениваем же не это, оцениваем их пользу.

Справка: список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО пополняется с 2008 года. Когда речь идет о том, чтобы включить в список нематериального наследия что-нибудь съестное, это не только конкретное блюдо, а совокупность кулинарных принципов и философии употребления пищи.

Остро, невыносимо остро – капуста кимчи

Фото: Капуста кимчи, Іnstagram

Кимчи готовят из квашенной пекинской капусты, щедро приправляя красным перцем, луковым соком и имбирем. Но для корейцев такая еда – привычное дело, они на генетическом уровне обожают все, что поострее.

Это ферментированный продукт, т.е. тот, который получаем в результате сквашивания. Так образуются лактобактерии – они поддерживают работу кишечника в тонусе и вытесняют из него "плохих собратьев".

Но минус кимчи – большое количество острых приправ. А это травмы для слизистых ЖКТ. В больших количествах эта капуста "садит" поджелудочную железу и способствует развитию диабета.

Что может предъявить борщ?

Овощи. Много овощей. Чего только одна фасоль стоит? Один из лучших растительных белков. Что касается капусты, то здесь важно помнить, что она должна немного похрустывать во рту. А значит, что капуста не переварилась в процессе готовки и сохранила все свои витамины, а отсюда – полезные качества.

Гордость узбекская, несчастье желудочное

Фото: Узбекский плов, Іnstagram

Сытно и вкусно. Наверное, все.

Во-первых, рис – это быстрые углеводы, для фигуры они вредны. Во-вторых, это все усугубляет наличие мяса. Организму всегда тяжело справляться с таким сочетанием продуктов. Желательно забыть о плове, если у вас обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Что касается баранины, хоть она и не жирней свинины, но злоупотреблять ею не стоит людям с проблемами ЖКТ.

Что может предъявить борщ?

Если в классическом узбекском плове мы используем баранину, то с борщом – дело вкуса. Свинина, говядина, курица – в нем все хорошо.

Но я бы советовала готовить на овощном бульоне, а потом добавлять уже готовое мясо. Так полезней. Говорить о том, что если вы варите мясной бульон, то его обязательно нужно слить и проваривать мясо снова, надеюсь, будет лишним?

Гармония цвета и вкуса

Фото: Неаполитанская пицца, Іnstagram

В неаполитанской пицце прекрасно все! Начиная от состава и заканчивая ее внешним видом. Но здесь должны выступить борцы за красивую фигуру, мол, от пиццы желательно отказаться, ведь это фаст-фуд. И да, и нет.

Если это правильная пицца, то есть ее основа испечена не из муки высшего сорта, а из цельнозерновой, то опасаться не стоит.

К тому же в неаполитанской пицце присутствуют моцарелла, помидоры, базилик, оливковое масло – чудесное и полезное сочетание.

Что может предъявить борщ?

Здесь сложней, чем с кимчи и узбекским пловом. Вредного в неаполитанской пицце практически нет. Но как украинка и ярая защитница борща, да простят меня итальянцы, скажу: начинка (см.выше) в этой пицце прекрасна. Забудьте о корже – и ваша фигура станет лучше.

О пользе борща можно говорить всегда, ведь у каждого есть свой рецепт и секреты приготовления. Учитывайте советы нашего диетолога – и будет нам вкусно и полезно.

А пока сильнее сжимаем кулаки и ждем, когда украинский борщ пополнит культурное наследие ЮНЕСКО. Просто его там заждались.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить борщ на зиму с капустой.

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