Еврейская Пасха 2019: как приготовить настоящую мацу

Маца – это пресные лепешки из хлеба и воды

Как приготовить мацу Фото: Depositphotos

Еврейская Пасха в 2019 году пройдет с 19 по 27 апреля. В течение целой недели не принято есть ни праздничную халу, ни даже простой хлеб. В дни праздника Песах – еврейской Пасхи – употреблять можно только мацу. Это традиционное блюдо национальной кухни представляет собой тонкие хрустящие лепешки из теста, не прошедшего сбраживание.

Как же приготовить мацу правильно, следуя всем канонам? Мы поделимся классическими рецептами.

Маца: классический рецепт

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Вода – 100 мл

Рецепт приготовления:

В миску просеять муку, сделать лунку и влить холодную воду, быстро замесить тугое тесто. Тесто разделить на 6 равных кусочков, раскатать в пласт толщиной около 2 мм, сделать проколы вилкой. Разложить заготовки из теста на сухой противень. Выпекать мацу при 180 градусах примерно 10 минут, до золотистого цвета.

В составе классической мацы – только вода и мука Фото: Depositphotos

Как приготовить мацу с яйцами

Это блюдо обладает более мягким и нежным вкусом, чем классическая маца.

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Яйцо – 2 шт.

Рецепт приготовления:

Яйца разбить в миску и перемешать до однородного состояния. Взбивать их не нужно. Способ приготовления теста и выпекания мацы полностью идентичен приготовлению блюда по традиционному базовому рецепту. Только вместо воды для замешивания используются яйца.

Совет: Муку можно взять либо пшеничную, либо овсяную, либо ячменную. Выбор муки кардинально меняет вкус готового блюда.

Напомним, ранее мы писали, какие блюда готовят на Пасху католики. "Сегодня" также рассказывали, как посчитать переходящие праздники.

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