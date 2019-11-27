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Фаршированная тыква с мясом и рисом: рецепт дня

Готовим тыкву с начинкой в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Тыква с фаршем и рисом
Тыква с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Сезон тыквы продолжается! Мы поделимся оригинальным рецептом фаршированной тыквы с мясом и рисом. Доступные продукты, никаких сложностей в приготовлении, а на вид – настоящее украшение стола.

Смотрите видео, как приготовить самый вкусный тыквенный суп:

Фаршированная тыква не требует гарниров и прочих дополнений — это блюдо вполне самодостаточно и полноценно.

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Фаршированная тыква с мясом и рисом

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крупная тыква – 1 шт.
  • Мясной фарш – 1 кг
  • Рис – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву тщательно помыть. Срезать ножом верхушку – она будет "крышкой". Семена, волокна и внутреннюю часть удалить ложкой, чтобы толщина стенок была примерно 2-2,5 см.
  2. Натереть внутренние стенки тыквы солью и перцем. Выложить ее на широкий противень и отправить в духовку. Там тыква должна готовиться 30-40 минут при температуре 180 °С.
  3. Пока тыква в духовке, вскипятить воду в кастрюле и засыпать в нее рис, предварительно промытый в холодной воде. Посолить его и варить на маленьком огне 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорел.
  4. Помыть и почистить лук и морковь. Лук нарезать мелким кубиком, а морковь натереть на терке. Выложить овощи на сковороду с растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Помешивая, обжарить их до золотистого цвета.
  5. Мясной фарш размять вилкой, слегка посолить и переложить в сковороду к луку и моркови. Обжаривать 15-20 минут, а в конце добавить мелко нарезанный чеснок.
  6. Перемешать отваренный рис и фарш, обжаренный с овощами.⠀
  7. Достать тыкву из духовки и нафаршировать ее. Чтобы она хорошо протушилась, добавить в тыкву немного воды. Затем выложить на начинку небольшой кусочек сливочного масла.
  8. Растопленным сливочным маслом смазать кожуру тыквы – от этого она покроется румяной корочкой. Накрыть тыкву "крышкой", тоже смазанной маслом, и отправить в духовку на 1-1,5 часа. Запекать при температуре 200 °С.
  9. Подавать фаршированную тыкву горячей.

Как выбрать тыкву для фарширования

Для фарширования подойдет практически любая тыква. Если она круглая, то ее можно подать на стол в виде бочонка с сюрпризом, а если продолговатая – приготовить ароматные лодочки.

Обычно фаршируют тыкву весом до 5 кг, оптимальный размер – 1.5 – 2.5 кг. Наполнить начинкой можно и маленькие тыковки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированную тыкву по рецепту Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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