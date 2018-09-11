Фаршированная тыква с рисом и сухофруктами: рецепт от Джейми Оливера
Рецепт запеченной тыквы с рисом басмати, пряностями, орехами и сухофруктами
Запеченная тыква, приготовленная по рецепту Джейми Оливера – это очень вкусно и безумно ароматно! Ее можно подавать как основное блюдо или как гарнир к запеченному мясу или птице.
Фаршированная тыква с рисом и сухофруктами
Ингредиенты:
- 1 тыква весом около 1 кг
- 2 зубчика чеснока, очищенных
- оливковое масло
- 1 красный лук, очищенный и мелко нарезанный
- 1 небольшая горстка маслин без косточек, нарезанных
- 2 веточки свежего нарезанного розмарина, только листья
- 1 сушеный чили
- морская соль
- 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 50 г риса басмати, промытого
- 75 г сушеной клюквы
- 50 г очищенных фисташек
- цедра 1 мандарина
- 200 мл овощного бульона
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 C. Срезать и сохранить верхушку тыквы.
- Вынуть семена ложкой. Сделать ямку, где были семена, немного больше. Для этого нужно выскрести ложкой еще немного мякоти. Мелко нарезать выскобленную мякоть и один зубчик чеснока.
- Нагреть сковороду на среднем огне. Налить немного оливкового масла, затем добавить мелко нарезанную тыкву, чеснок, лук, маслины и половину розмарина. Готовить на медленном огне 10 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Раздавить зубчик чеснока и оставшийся розмарин в ступке пестиком. Добавить раскрошенный перец чили, всыпать по щепотке соли, перца, мускатного ореха и корицы. Размять до получения пастообразной массы. Добавить немного оливкового масла, чтобы сделать смесь более жидкой. Затем натереть полученной массой внутреннюю часть тыквы.
- Приправить приготовленную тыквенную смесь и перемешать ее с рисом, клюквой, фисташками, цедрой мандарина, щепоткой мускатного ореха и корицы. Добавить овощной бульон, довести до кипения и варить на медленном огне в течение 3 минут.
- Оторвать лист фольги, достаточно большой, чтобы обернуть тыкву в два слоя, и застелить противень. Поместить сверху тыкву, наполнить ее рисовой смесью и накрыть верхушкой.
- Смазать кожицу небольшим количеством оливкового масла, накрыть фольгой и запекать в духовке в течение примерно часа. Тыква готова, когда в нее можно будет легко воткнуть нож.
- Готовую тыкву переложить на блюдо и снять фольгу. Нарезать фаршированную тыкву толстыми ломтями, оставляя кожицу. Подавать с сезонной зеленью.
Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву.
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Источник: "Сегодня"