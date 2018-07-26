Фаршированные овощи: готовим баклажаны и перец с мясной начинкой
Рецепт сытного летнего обеда
Ассорти из фаршированных овощей в томатном соусе – готовим перец и лодочки из баклажанов с начинкой из мясного фарша и риса.
Фаршированные овощи с мясом и рисом
Ингредиенты:
- 4 стручка перца
- 4 небольших баклажана
- 60 г длинного риса
- соль, молотый перец
- 3 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 250 г говяжьего или бараньего фарша
- 250 г свиного фарша
- сок 1 лимона
Для соуса:
- 6 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. томатной пасты
- 125 мл мясного бульона
Рецепт приготовления:
- Перец помыть, срезать верхушки, вычистить сердцевину и семена.
- Баклажаны помыть, срезать в длину плоский кусок, через который можно вынуть как можно больше мякоти с помощью ножа и ложки. Извлеченную мякоть сохранить.
- Для начинки отварить рис в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут. Дать стечь.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс. Зелень мелко порубить.
- Разогреть оба вида масла в сковороде, добавить нарезанную мякоть баклажанов, чеснок, добавить рис и травы.
- Затем добавить мясной фарш, сок лимона, соль и молотый перец.
- Выложить перец и баклажаны в форму, наполнить начинкой. Остатки разложить вокруг.
- Смешать все ингредиенты для соуса и влить в форму, накрыть фольгой и поставить в духовку. Готовить при 200 С около 45 минут. Фольгу снять через 30 минут.
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Источник: "Сегодня"