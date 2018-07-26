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Фаршированные овощи: готовим баклажаны и перец с мясной начинкой

Рецепт сытного летнего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:55
Фаршированные овощи Фото: pixabay.com
Фаршированные овощи Фото: pixabay.com

Ассорти из фаршированных овощей в томатном соусе – готовим перец и лодочки из баклажанов с начинкой из мясного фарша и риса.

Фаршированные овощи с мясом и рисом

Ингредиенты:

  • 4 стручка перца
  • 4 небольших баклажана
  • 60 г длинного риса
  • соль, молотый перец
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 250 г говяжьего или бараньего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • сок 1 лимона

Для соуса:

  • 6 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 125 мл мясного бульона
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Рецепт приготовления:

  1. Перец помыть, срезать верхушки, вычистить сердцевину и семена. 
  2. Баклажаны помыть, срезать в длину плоский кусок, через который можно вынуть как можно больше мякоти с помощью ножа и ложки. Извлеченную мякоть сохранить.
  3. Для начинки отварить рис в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут. Дать стечь.
  4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Зелень мелко порубить. 
  5. Разогреть оба вида масла в сковороде, добавить нарезанную мякоть баклажанов, чеснок, добавить рис и травы.
  6. Затем добавить мясной фарш, сок лимона, соль и молотый перец.
  7. Выложить перец и баклажаны в форму, наполнить начинкой. Остатки разложить вокруг.
  8. Смешать все ингредиенты для соуса и влить в форму, накрыть фольгой и поставить в духовку. Готовить при 200 С около 45 минут. Фольгу снять через 30 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

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Источник: "Сегодня"
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