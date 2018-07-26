Фаршированные овощи: готовим баклажаны и перец с мясной начинкой

Рецепт сытного летнего обеда

Фаршированные овощи Фото: pixabay.com

Ассорти из фаршированных овощей в томатном соусе – готовим перец и лодочки из баклажанов с начинкой из мясного фарша и риса.

Фаршированные овощи с мясом и рисом

Ингредиенты:

4 стручка перца

4 небольших баклажана

60 г длинного риса

соль, молотый перец

3 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

250 г говяжьего или бараньего фарша

250 г свиного фарша

сок 1 лимона

Для соуса:

6 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. томатной пасты

125 мл мясного бульона

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Рецепт приготовления:

Перец помыть, срезать верхушки, вычистить сердцевину и семена. Баклажаны помыть, срезать в длину плоский кусок, через который можно вынуть как можно больше мякоти с помощью ножа и ложки. Извлеченную мякоть сохранить. Для начинки отварить рис в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут. Дать стечь. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Зелень мелко порубить. Разогреть оба вида масла в сковороде, добавить нарезанную мякоть баклажанов, чеснок, добавить рис и травы. Затем добавить мясной фарш, сок лимона, соль и молотый перец. Выложить перец и баклажаны в форму, наполнить начинкой. Остатки разложить вокруг. Смешать все ингредиенты для соуса и влить в форму, накрыть фольгой и поставить в духовку. Готовить при 200 С около 45 минут. Фольгу снять через 30 минут.

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