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Фаршированный перец в мультиварке: классический рецепт с мясом и рисом

Рецепт перца с фаршем и рисом в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Перец с фаршем в мультиварке
Перец с фаршем в мультиварке
Фото: Depositphotos

Фаршированный перец готовится очень просто: вам нужно будет наполнить перец смесью фарша и риса и протушить в сметанно-томатном соусе с добавлением овощей.

Смотрите видео, как выбрать фарш:

Перед фаршированием перец нужно обязательно промыть, срезать верхушки, удалить белые перегородки и семена.

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Фаршированный перец в мультиварке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Сладкий болгарский перец – 12 шт.
  • Смешанный фарш – 500 г
  • Рис круглозерный – 4-5 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень петрушки или укропа – 1/4 пучка
  • Базилик – 2 веточки
  • Помидоры – 2 шт
  • Соль, перец

Для соуса:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 300 г
  • Томатная паста – 4 ст.л.
  • Вода – 500 мл
  • Соль, перец
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления:

  1. Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  2. Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем.
  3. Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки.
  4. Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца.
  5. Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа.
  6. Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью.

Как сделать заливку для фаршированного перца

Красный соус – классика жанра. Луковицу и три зубчика чеснока мелко режут и обжаривают на растительном масле в течение трех минут, затем примешивают несколько столовых ложек густой томатной пасты или стакан томатного сока. Добавляют стакан жирных сливок, солят и перчат по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маринованный перец. "Сегодня" также делились рецептами лечо на зиму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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