Фаршированный перец в мультиварке: классический рецепт с мясом и рисом
Рецепт перца с фаршем и рисом в мультиварке
Фаршированный перец готовится очень просто: вам нужно будет наполнить перец смесью фарша и риса и протушить в сметанно-томатном соусе с добавлением овощей.
Смотрите видео, как выбрать фарш:
Перед фаршированием перец нужно обязательно промыть, срезать верхушки, удалить белые перегородки и семена.
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Фаршированный перец в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 138 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Сладкий болгарский перец – 12 шт.
- Смешанный фарш – 500 г
- Рис круглозерный – 4-5 ст.л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелень петрушки или укропа – 1/4 пучка
- Базилик – 2 веточки
- Помидоры – 2 шт
- Соль, перец
Для соуса:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 300 г
- Томатная паста – 4 ст.л.
- Вода – 500 мл
- Соль, перец
- Зелень – для подачи
Способ приготовления:
- Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты.
- Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем.
- Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки.
- Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца.
- Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа.
- Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью.
Как сделать заливку для фаршированного перца
Красный соус – классика жанра. Луковицу и три зубчика чеснока мелко режут и обжаривают на растительном масле в течение трех минут, затем примешивают несколько столовых ложек густой томатной пасты или стакан томатного сока. Добавляют стакан жирных сливок, солят и перчат по вкусу.
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