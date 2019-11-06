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Фастфуд, трансжиры и сахар: ТОП мифов об американской еде

Вся правда об американской еде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52

Молоко, которое никогда не портится; мясо, выращенное на гормонах и пластиковые на вкус фрукты и овощи. Такими страшилками обычно описывают американскую еду. Но соответствуют ли эти стереотипы действительности?

Американский фастфуд очень дешевый
Американский фастфуд очень дешевый
Фото: freepik.com

Фастфуд в США дешевый и порции, как на троих. Каждый год американцы съедают около 10 млрд пончиков, а всего один человек за год выпивает почти 170 л сладких напитков. Большинство еды в американских супермаркетах – это сплошной сахар и трансжиры. Конечно, такое меню очень влияет на фигуру.

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Проблема лишнего веса – самая обсуждаемая в США. Правительство даже хочет ввести налог на приобретение чипсов и сладкой воды. Именно поэтому американская молодежь постепенно отказывается от употребления нездоровой еды.

В США популярно вегетарианство
В США популярно вегетарианство
Фото: freepik.com

Также среди американцев сейчас модно быть вегетарианцем. Впрочем, питаться растительной едой – удовольствие не из дешевых. Но преимущество американского рынка в том, что здесь нет сезонных продуктов. Единственное, жители удивляются некоторым ягодам, которые так любят украинцы – это крыжовник и красная смородина.

В США любят стейки
В США любят стейки
Фото: Depositphotos

При этом мясо в США очень дешевое. И американцы знают толк в мясе. Стейк с кровью – блюдо, которое чаще всего заказывают в американских ресторанах.

Американцы обожают бекон, из него даже делают мороженое. А вот что удивляет в США, так это права потребителей. В супермаркет можно вернуть продукт, которой оказался некачественным или не понравился по какой-либо причине. Тогда покупателям обязательно компенсируют его стоимость.

Напомним, ранее мы рассказывали, что американцы готовят на День благодарения.

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Источник: Сегодня
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