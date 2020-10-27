Ферментированные продукты: это полезно или всего лишь модно?

Квашеная капуста, сыр, комбуча, натуральный йогурт – узнаем, доверять ли продуктам, пережившим брожение

Ферментированные продукты в тренде около десяти лет. Квашеные овощи и фрукты, кефир и хлеб, испеченные на закваске, да список длинный, – все они проходят стадию брожения, то есть ферментации.

Даже хамон с пармской ветчиной – это тоже ферментированное мясо.

Да и питались мы такой пищей еще в древности, ведь в кислой среде вредные бактерии не размножаются. Вероятно, наши предки понимали это интуитивно.

Мы разобрались, почему ферментированная еда модна, оправдывает ли она свою актуальность и если да, то как получить от переброженных продуктов максимум пользы.

Фото: Instagram/terifood.official

А кому ферментированная еда должна сказать "спасибо"

Популярность ферментации начала расти из далекой Дании. Экспериментатор Рене Редзепи – шеф-повар ресторана Noma, признанного лучшим четырежды, так проникся темой ферментации еды и ее пользы, что выпустил книгу. Вот цитата:

"Ферментация не знает границ. В Дании она – такая же часть кулинарной традиции, как в Италии, в Японии или в Китае. Без ферментации нет кимчи, нет мягкого хлеба на закваске, нет пармезана, нет вина, пива или крепкого алкоголя, нет солений, нет соевого соуса. Нет ни соленой сельди, ни ржаного хлеба"

Убедительно, учитывая, что книга создавалась с помощью высококлассных биохимиков и диетологов не один год. Они тоже выступили "за" пользу для нас перебродившей еды.

Оставим научные исследования биохимикам с их страшно сложной терминологией и расскажем, что такое ферментация.

Ферментированные продукты – это то, что подверглось брожению

Фото: Instagram/kitchenettehome

И в этом процессе полезные бактерии "уничтожают" сахар и крахмал, взамен образуя молочную кислоту.

Молочная кислота обогащает продукты ферментами, витаминами, омега-3 жирными кислотами и полезными пробиотиками. А еще – увеличивает срок хранения.

Вспомните, сколько может простоять в холодильнике квашеная капуста или пролежать и не терять своего вкуса и текстуры сыр?

Если говорить о мясе (хамон, пармская ветчина, выдержанная говядина для стейков), то здесь брожения не происходит – это частичный распад белка. Происходит такое во время работы мясных ферментов. Они расщепляют белки и жиры на простые компоненты. Мясо после такого процесса становится более нежным, приобретает насыщенный вкус, легче переваривается. Пока что – сплошные плюсы.

А что со вкусом? Какие ферментированные продукты на вкус?

Фото: Instagram/hotuas_khv

А о вкусах не спорят

Что касается вкуса такой еды, то одних пугает внешний вид, например, комбучи и его сока, другие не любят запах квашенной капусты с детства, а кому-то в голову не придет взять и съесть броженное солоноватое яблоко.

Вместе с тем есть люди, которые обожают "запах ферментации" и чем он насыщенней, тем вкусней. Здесь можно вспомнить сыр камамбер с его ни с чем несравнимым запахом.

Пришло время узнать о самых популярных ферментированных продуктах. Их, конечно, гораздо больше. Мы же предлагаем к вашему вниманию самые популярные и обсуждаемые.

Итак, вот далеко неполный список того, что перебродило и насытилось полезными веществами. Начинаем с топовых.

Какие ферментированные продукты бывают

Фото: Instagram/kimchi_rnd

Кимчи

Сок квашеной капусты и сама капуста

Комбуча (чайный гриб)

Натуральный йогурт

Сыр

Айран

Кефир

Квас

Уксус

Соевый соус

Бобы натто

Хлеб на закваске

Хамон

Пармская ветчина

Пиво

Вино

Из этого списка понятно, что ферментированые продукты можно "изготовлять" дома, можно купить на рынке или съесть в ресторане, если говорить о корейской острой кимчи или японских соевых бобах – натто.

Производство, например, комбучи поставлено на конвейер, его можно купить в Украине. Продается в бутылках со всевозможными вкусами – от клубничного до имбирного.

Это все прекрасно, но неужели это все, или частично все, можно вот так вот взять и есть? Обратимся к диетологам.

Фото: Іnstagram/explore/tags/комбуча

А диетологи предупреждают

Ферментированную еду нужно вводить в рацион постепенно, следить за реакцией организма.

Ведь говорить о том, что ферментированные продукты – это панацея от многих недугов – рано. Одно из самых последних исследований пользы переброженной еды продолжается в калифорнийском университете в Дэвисе. Результаты обещают предоставить только в следующем году. Так что ждем.

Но уже сейчас известно, что ферментированные продукты

Защищают от вредных бактерий

Помогают предотвращать хронические заболевания

Поддерживают работу ЖКТ

Усилят действия ферментированной еды пребиотики

Этих самых пребиотиков в достаточном количестве находится в:

Крупах

Спарже

Фасоли

Чесноке

Кукурузных хлопьях

Луке

Артишоках

Бананах

Цикории

Помидорах

Меде

Но повторимся: уверенно говорить о том, что ферментированные продукты постоянно должны быть на столе мы не беремся. Давайте дождемся убедительных исследований. О них, конечно, мы обязательно сообщим.

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