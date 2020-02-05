Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Максимум полезных веществ содержат спелые плоды фейхоа

Фейхоа появляется на рынках осенью Фото: freepik.com

Фейхоа – это не только вкусный, но и очень полезный экзотический фрукт. Его ягоды продолговатой формы, с плотной, сочной мякотью, кисло-сладкой на вкус, с особым ароматом, напоминающим то ли землянику, то ли ананас. Фейхоа имеет полезные свойства и противопоказания, о которых следует узнать каждому.

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Где растет фейхоа

Фейхоа – плодоносное цветущее растение семейства миртовых. Небольшие деревца фейхоа можно встретить в Южной Америке и на юге Бразилии, на востоке Парагвая, в Уругвае, на севере Аргентины и в Колумбии. На сегодняшний день фейхоа также выращивают в Новой Зеландии, Австралии, Азербайджане и западной Грузии.

Плод фейхоа по форме напоминает куриное яйцо зеленого цвета. Мякоть фейхоа сочная, сладкая и ароматная, по вкусу напоминает нечто среднее между ананасом, яблоком и мятой. Зернистая прозрачная желеобразная мякоть фейхоа чем-то похожа на гуаву.

Польза фейхоа для пищеварительной системы

Из фейхоа можно сварить вкусный компот Фото: Depositphotos

Фейхоа – богатый источник клетчатки, которая очень полезна для перистальтики кишечника и стимуляции выделения желудочного сока. Нормализация этих процессов самым положительным образом влияет на качество пищеварения.

Фейхоа – идеальный фрукт для профилактики запоров и более серьезных нарушений, например рака прямой кишки. Клетчатка буквально выскабливает холестерин со стенок сосудов и артерий. Чашка фейхоа содержит 16 г диетической клетчатки, которая стимулирует пищеварение, помогая тем самым избавиться от вздутия живота.

Фейхоаснижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фейхоа снижает риск гипертензии, этот фрукт богат калием и натрием. Эти элементы расслабляют кровеносные сосуды, нормализуя артериальное давление.

Клетчатка, витамин C и B6, и большое количество калия в фейхоа – крайне важны для здоровья сердца. Рекомендуемая дневная норма калия в день составляет 4700 мг, но далеко не всем удается выполнить эту рекомендацию. Даже потреблении 4069 мг в день на 49% снижает риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, в чьем рационе количество кальция не превышает 1000 мг в день.

Фейхоа важна для укрепления иммунитета

Из фейхоа делают варенья и напитки Фото: Unsplash

Включая хотя бы один плод фейхоа в ежедневный рацион, мы ощутимо помогаем своей иммунной системе. В чашке фейхоа содержится 82% дневной нормы витамина С. Это известный антиоксидант, повышающий способность организма противостоять вирусам и канцерогенному воздействию свободных радикалов.

Фейхоа улучшает память

Некоторые компоненты, входящие в состав фейхоа, в частности калий, фолаты и другие антиоксиданты, очень полезны для нервной системы. Фолиевая кислота снижает риск развития болезни Альцгеймера и ухудшения когнитивных функций. Калий стимулирует приток крови к мозгу, улучшает память, концентрацию и нейронную активность.

Фейхоа полезна для беременных

Фейхоа содержит много пектина Фото: Pixabay

Фейхоа – очень полезный фрукт для беременных. В данном случае очень важную роль играет фолиевая кислота, которая необходима для нормального формирования и развития плода. Фейхоа хороша в профилактике анемии беременных, при этом повышается уровень гемоглобина и еще неродившийся малыш получает от мамы целый набор питательных веществ.

Фейхоа нужна при нехватке йода в организме

Фейхоа – фрукт, богатый йодом. Недостаток йода в организме – достаточно распространенная и серьезная проблема, особенно важен йод для беременных женщин. Фейхоа также полезна при гипотиреозе.

Фейхоа помогает скорее восстановиться при травмах

Фейхоа принесет пользу здоровью Фото: Depositphotos

Масса питательных веществ, которые содержатся в фейхоа, способствует более быстрому восстановлению тканей при травмах и ранах. Если кто-то из ваших близких получил травму, угостите его зеленым фруктом.

Фейхоа защищает от рака

Фейхоа существенно повышает уровень насыщения клеток кислородом, что значительно минимизирует последствия стрессов и действия свободных радикалов на органы и системы нашего организма. Регулярное потребление фейхоа в пищу снижает риск роста раковых клеток, защищая тем самым организм от различных форм онкологических заболеваний.

Фейхоа полезна для похудения

Из фейхоа делают варенье и желе Фото: Depositphotos

Фейхоа хорошо насыщает и снижает приступы голода. Это – низкокалорийный фрукт и даже при небольшом переедании не грозит лишним килограммами.

Противопоказания и побочные эффекты

Аллергическая реакция на фейхоа может принимать разные формы: кожная сыпь, затруднения дыхания, тошнота и так далее.

Причиной проявления побочных эффектов фейхоа, как правило, является, чрезмерное злоупотребление фруктом или несочетаемость фейхоа с другими продуктами. Серьезных противопоказаний к употреблению фейхоа нет, при соблюдении рекомендуемой нормы и употреблению в пищу качественных плодов проблемы возникают крайне редко.

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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