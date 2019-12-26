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Филе индейки с ананасами и грибами: рецепт дня

Рецепт аппетитного горячего блюда из индейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Индейка в духовке с ананасами и сыром
Индейка в духовке с ананасами и сыром
Фото: Depositphotos

Это блюдо – не что иное, как вариация на тему мяса по-французски. Отбитое филе индейки запекается в духовке вместе с грибами, луком, ананасами и твердым сыром.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.

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Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г индейки
  • 250 г ананаса
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Соль
  • Перец
  • Специи

Способ приготовления:

  1. Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
  2. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
  3. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса.
  4. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 °С.

Полезный совет

Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.

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Источник: Сегодня
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