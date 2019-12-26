Филе индейки с ананасами и грибами: рецепт дня
Рецепт аппетитного горячего блюда из индейки
Это блюдо – не что иное, как вариация на тему мяса по-французски. Отбитое филе индейки запекается в духовке вместе с грибами, луком, ананасами и твердым сыром.
Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:
Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.
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Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г индейки
- 250 г ананаса
- 100 г твердого сыра
- 100 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 ст. л. растительного масла
- Соль
- Перец
- Специи
Способ приготовления:
- Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу.
- Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами.
- Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса.
- Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 °С.
Полезный совет
Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.
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