Филе индейки с ананасами и грибами: рецепт дня

Рецепт аппетитного горячего блюда из индейки

Индейка в духовке с ананасами и сыром Фото: Depositphotos

Это блюдо – не что иное, как вариация на тему мяса по-французски. Отбитое филе индейки запекается в духовке вместе с грибами, луком, ананасами и твердым сыром.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с индейкой:

Такое блюдо можно приготовить как на обычный семейный ужин, так и подать на праздничный стол.

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Индейка в духовке с ананасами, сыром и грибами

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г индейки

250 г ананаса

100 г твердого сыра

100 г шампиньонов

1 луковица

1 ст. л. растительного масла

Соль

Перец

Специи

Способ приготовления:

Грудку индейки нарезать порционными кусочками 3-4 см толщиной. Каждый хорошо отбить кухонным молотком, посолить, поперчить и натереть специями по вкусу. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами. Лук почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на средней терке. Ананасы нарезать кольцами. Кусочки филе переложить на смазанный маслом противень или пергаментную бумагу. Сверху на мясо выложить грибы, затем лук и кружочки ананаса. Обильно посыпать все тертым сыром и отправить запекаться на 25 минут при 180 °С.

Полезный совет

Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.

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