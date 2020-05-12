Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге: рецепт дня
Готовим запеченную рыбу в духовке с картофелем и помидорами
Тилапия ценится за высокое содержание белка и полиненасыщенные жирные кислоты. Готовить ее просто, а количество рецептов с этой рыбой просто огромно.
Мы предлагаем запечь тилапию вместе с картофелем, луком и помидорами под сырной корочкой. Если вы не любите лук, замените его горстью мелко нарезанных оливок.
Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 филе тилапии
- 6-8 шт. картофеля
- 1-2 помидора
- 1-2 луковицы
- 3 ст.л. сметаны или майонеза
- 100 г сыра
- 2 ст.л. лимонного сока
- Соль, специи – по вкусу
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Способ приготовления:
- Рыбу заранее разморозьте, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте тилапию кусочками. Добавьте к нарезанному филе сок лимона, сметану или майонез, соль и специи для рыбы. Хорошо все перемешайте и оставьте рыбу мариноваться на полчаса.
- В самом конце, перед готовкой, добавьте нарезанные кружочками помидоры. Форму для запекания смажьте маслом и выложите равномерно нарезанный кружочками картофель.
- Посолите и присыпьте картофель специями. Сверху разложите нарезанный тонкими перьями репчатый лук. На лук выложите маринованную тилапию с помидорами. Накройте фольгой и запекайте при 200 ºС около 30-40 минут.
- Затем снимите фольгу, посыпьте все тертым сыром и готовьте еще 10 минут.
Как подавать тилапию
Рыба с картошкой в духовке готова. Подавайте ее вместе с салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как запечь рыбу на мангале:
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