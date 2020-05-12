Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге: рецепт дня

Готовим запеченную рыбу в духовке с картофелем и помидорами

Тилапия ценится за высокое содержание белка и полиненасыщенные жирные кислоты. Готовить ее просто, а количество рецептов с этой рыбой просто огромно.

Мы предлагаем запечь тилапию вместе с картофелем, луком и помидорами под сырной корочкой. Если вы не любите лук, замените его горстью мелко нарезанных оливок.

Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге

Запеченная рыба в духовке с картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 филе тилапии

6-8 шт. картофеля

1-2 помидора

1-2 луковицы

3 ст.л. сметаны или майонеза

100 г сыра

2 ст.л. лимонного сока

Соль, специи – по вкусу

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Способ приготовления:

Рыбу заранее разморозьте, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тилапию кусочками. Добавьте к нарезанному филе сок лимона, сметану или майонез, соль и специи для рыбы. Хорошо все перемешайте и оставьте рыбу мариноваться на полчаса. В самом конце, перед готовкой, добавьте нарезанные кружочками помидоры. Форму для запекания смажьте маслом и выложите равномерно нарезанный кружочками картофель. Посолите и присыпьте картофель специями. Сверху разложите нарезанный тонкими перьями репчатый лук. На лук выложите маринованную тилапию с помидорами. Накройте фольгой и запекайте при 200 ºС около 30-40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте все тертым сыром и готовьте еще 10 минут.

Как подавать тилапию

Рыба с картошкой в духовке готова. Подавайте ее вместе с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как запечь рыбу на мангале:

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