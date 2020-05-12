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Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге: рецепт дня

Готовим запеченную рыбу в духовке с картофелем и помидорами

Ирина Павлина
Сегодня, 14:59

Тилапия ценится за высокое содержание белка и полиненасыщенные жирные кислоты. Готовить ее просто, а количество рецептов с этой рыбой просто огромно.

Мы предлагаем запечь тилапию вместе с картофелем, луком и помидорами под сырной корочкой. Если вы не любите лук, замените его горстью мелко нарезанных оливок.

Филе тилапии в духовке с картошкой в фольге

Запеченная рыба в духовке с картошкой
Запеченная рыба в духовке с картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 филе тилапии
  • 6-8 шт. картофеля
  • 1-2 помидора
  • 1-2 луковицы
  • 3 ст.л. сметаны или майонеза
  • 100 г сыра
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • Соль, специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Рыбу заранее разморозьте, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте тилапию кусочками. Добавьте к нарезанному филе сок лимона, сметану или майонез, соль и специи для рыбы. Хорошо все перемешайте и оставьте рыбу мариноваться на полчаса.
  3. В самом конце, перед готовкой, добавьте нарезанные кружочками помидоры. Форму для запекания смажьте маслом и выложите равномерно нарезанный кружочками картофель.
  4. Посолите и присыпьте картофель специями. Сверху разложите нарезанный тонкими перьями репчатый лук. На лук выложите маринованную тилапию с помидорами. Накройте фольгой и запекайте при 200 ºС около 30-40 минут.
  5. Затем снимите фольгу, посыпьте все тертым сыром и готовьте еще 10 минут.

Как подавать тилапию

Рыба с картошкой в духовке готова. Подавайте ее вместе с салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как запечь рыбу на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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