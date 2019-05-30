Финал "МастерШеф. Профессионалы": кто победит?

В субботу станет известно имя лучшего шеф-повара

МастерШеф. Профессионалы Фото: пресс-служба СТБ

Первый сезон "МастерШеф. Профессионалы" завершается, и в эту субботу 1 июня состоится грандиозный финал проекта! В начале выпуска в павильон зайдут шесть финалистов, но с течением испытаний их состав будет сокращаться, и уже вечером страна узнает имя победителя.

В финал попали шесть лучших кулинаров: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Павел Серветник, Александр Абрамов, Юрий Негдыч, Юлия Прохода. В первом конкурсе им нужно приготовить как можно больше классических блюд, чтобы продать их Эктору и заработать как можно больше денег. Обладатели крупных сумм станут капитанами команд. Важно набрать себе команду с хорошим капиталом, потому что именно на эти деньги участники будут покупать продукты для следующего испытания – решающего и последнего перед суперфиналом.

Судьи "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба

Команды должны подать судьям "весь мир на тарелке". Каждой команде достанется 3 материка, и им предстоит приготовить 9 блюд разных кухонь мира, по три на каждый континент. Команда, что проиграет, полным составом отправится домой! А оставшиеся трое пройдут в суперфинал, где предстоит последний рывок: приготовить три лучших блюда в своей жизни и впечатлить судей.

Кто станет лучшим кулинаром-профессионалом и получит один миллион гривен, увидим в субботу 1 июня на канале СТБ.

Напомним, ранее участники "МастерШеф" делились кулинарными лайфхаками. Также стали известны имена судей нового сезона "МастерШеф".

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