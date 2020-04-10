Финики в шоколаде с орехами: рецепт постного десерта от Джейми Оливера
Готовим вкусные и полезные конфеты из сухофруктов
Финики очень популярны на Ближним Востоке. Сладкие как карамель, они хорошо сочетаются с черным шоколадом.
Известный британский шеф Джейми Оливер советует приготовить финики в глазури с начинкой из миндаля и марципана. Это восхитительный постный десерт, который можно сделать за считанные минуты.
Финики в шоколаде с миндалем
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 85 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 150 г качественного темного шоколада (70%)
- 20 больших фиников
- 60 г марципана – по желанию
- 20 шт. целого очищенного миндаля
Способ приготовления:
- Разломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане.
- Надрежьте финики с одной стороны и удалите косточки.
- Каждый орешек по желанию покройте марципаном и нафаршируйте финики.
- Один за другим окуните финики в растопленный шоколад.
- Выложите на лист пергаментной бумаги и дайте застыть.
Полезный совет
Чтобы было легче наносить марципан на орехи, согрейте его в руках.
Смотрите видео, как сделать вкусные миндальные пирожные:
Напомним, ранее мы делились рецептом конфет из овсянки и фиников. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать смузи с финиками от Кортни Кардашьян.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное