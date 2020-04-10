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Финики в шоколаде с орехами: рецепт постного десерта от Джейми Оливера

Готовим вкусные и полезные конфеты из сухофруктов

Ирина Павлина
Сегодня, 19:56

Финики очень популярны на Ближним Востоке. Сладкие как карамель, они хорошо сочетаются с черным шоколадом.

Известный британский шеф Джейми Оливер советует приготовить финики в глазури с начинкой из миндаля и марципана. Это восхитительный постный десерт, который можно сделать за считанные минуты.

Финики в шоколаде с миндалем

Финики в шоколаде
Финики в шоколаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 85 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 150 г качественного темного шоколада (70%)
  • 20 больших фиников
  • 60 г марципана – по желанию
  • 20 шт. целого очищенного миндаля

Способ приготовления:

  1. Разломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане.
  2. Надрежьте финики с одной стороны и удалите косточки.
  3. Каждый орешек по желанию покройте марципаном и нафаршируйте финики.
  4. Один за другим окуните финики в растопленный шоколад.
  5. Выложите на лист пергаментной бумаги и дайте застыть.

Полезный совет

Чтобы было легче наносить марципан на орехи, согрейте его в руках.

Смотрите видео, как сделать вкусные миндальные пирожные:

Напомним, ранее мы делились рецептом конфет из овсянки и фиников. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать смузи с финиками от Кортни Кардашьян.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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