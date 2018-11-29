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Как приготовить финский рыбный суп с лососем

Этот суп идеален для зимнего обеда: он сытный, вкусный и отлично согревает

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:55
Рыбный суп на молоке Фото: depositphotos.com
Рыбный суп на молоке Фото: depositphotos.com

Молочный суп с лососем и картофелем – популярное блюдо финской кухни, которое в оригинале называется "калакейтто". Существует праздничный вариант этого блюда, когда вместо молока используются сливки.

Финский рыбный суп

Ингредиенты:

  • 400 г филе лосося
  • 1 крупная луковица
  • 4 средние картофелины
  • 400 мл молока
  • 1 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. лимонного перца
  • соль
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Рецепт приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами, картофель – крупными кубиками размером 2-2,5 см. Вскипятить 1 л слегка подсоленной воды, добавить лук и картофель, довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего и варить под крышкой 10 минут.
  2. Рыбу нарезать крупными кусками и положить в кастрюлю к овощам. Добавить лимонный перец, готовить 6 минут.
  3. Венчиком взбить молоко с мукой. Помешивая, влить в кастрюлю с супом.
  4. Довести до кипения и сразу же снять с огня. Перед подачей суп можно посыпать свежей зеленью.

Совет: если у вас нет лимонного перца, приправьте суп белым молотым перцем,  а перед подачей добавьте в него несколько капель лимонного сока и щепотку измельченной цедры.

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Источник: "Сегодня"
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