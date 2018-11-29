Как приготовить финский рыбный суп с лососем
Этот суп идеален для зимнего обеда: он сытный, вкусный и отлично согревает
Молочный суп с лососем и картофелем – популярное блюдо финской кухни, которое в оригинале называется "калакейтто". Существует праздничный вариант этого блюда, когда вместо молока используются сливки.
Финский рыбный суп
Ингредиенты:
- 400 г филе лосося
- 1 крупная луковица
- 4 средние картофелины
- 400 мл молока
- 1 ст. л. муки
- 1/2 ч. л. лимонного перца
- соль
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Рецепт приготовления:
- Лук нарезать полукольцами, картофель – крупными кубиками размером 2-2,5 см. Вскипятить 1 л слегка подсоленной воды, добавить лук и картофель, довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего и варить под крышкой 10 минут.
- Рыбу нарезать крупными кусками и положить в кастрюлю к овощам. Добавить лимонный перец, готовить 6 минут.
- Венчиком взбить молоко с мукой. Помешивая, влить в кастрюлю с супом.
- Довести до кипения и сразу же снять с огня. Перед подачей суп можно посыпать свежей зеленью.
Совет: если у вас нет лимонного перца, приправьте суп белым молотым перцем, а перед подачей добавьте в него несколько капель лимонного сока и щепотку измельченной цедры.
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Источник: "Сегодня"