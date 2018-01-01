Фиолетовый картофель и кубические арбузы: ТОП самых необычных овощей и фруктов

Селекционеры проводят удивительные эксперименты

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вы только можете себе представить, что из одного куста можно собирать не только картофель, но и помидоры? Английские биоинженеры воплотили эту идею в жизнь: они объединили два популярных овоща и получили томафель. С одного растения можно собрать около 500 помидоров черри – этот как урожай из 12-ти обычных кустов. Самого же картофеля томафель дает не меньше килограмма. Купить необычный овощ можно в Великобритании.

А вот в Израиле появился томат-долгожитель – антонелла. Без холодильника он не портится целую неделю.

Не менее уникально и творение японских фермеров – кубический арбуз. Правда, на вкус он такой же, как его обычный родственник, но он в разы дороже – около 80-ти долларов (больше 2000 грн) за килограмм. Но спрос на него сумасшедший, ведь арбузу такой формы легче найти место в холодильнике.

Но на этом японцы не остановились. Следующий суперфуд – бананы со съедобной шкуркой. Они намного слаще обычных, а их кожуру можно есть вместе с мякотью. Но самое интересное – это способ выращивания: тропическое растение подвергают воздействию очень низких температур.

Чтобы вырастить бананы со съедобной шкуркой, молодые кусты высаживают при температуре в минус 60 градусов по Цельсию. Через некоторое время их размораживают и пересаживают в другую почву. Дальше они растут, как и обычные бананы, при плюс 26,5 градусах. Из-за изменения температуры их рост сильно ускоряется, а кожура становится тоньше.

Но селекционеры экспериментируют не только с фруктами. Фиолетовый картофель не теряет свой цвет даже после варки, а вкус – совершенно обычный.

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