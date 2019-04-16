Фирменный рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской

Пошаговый рецепт пасхального кулича от судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"

Лиза Глинская - судья "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская поделилась с Сегодня.Lifestyle фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании. Для того чтобы кулич как можно дольше оставался свежим, лучше хранить его в зип-пакете, чтобы минимизировать попадание воздуха.

Вы можете украсить кулич фисташками, сублимированной малиной, цукатами Фото: пресс-служба СТБ

Рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской

Для кулича:

500 г муки

140 г сахара

24 г свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей)

10 г соли

300 г яиц (7 шт)

80 мл молока

250 г сливочного масла (82%)- холодные кубики

Молоко перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут, до однородности. Можно воспользоваться комбайном (насадка "крюк"). Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема. Достаем тесто из холодильника, вмешиваем изюм и клюкву. Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму модно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Убираем тесто для третьего подхода, в теплом месте, на 2 часа. Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы.

Тесто должно подняться три раза Фото: пресс-служба СТБ

Для сиропа:

150 мл воды

150 г сахара

200 гр изюма

100 г сушеной клюквы

Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить. Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить.

Лиза Глинская покрывает куличи швейцарской меренгой Фото: пресс-служба СТБ

Для глазури:

120 г белка (4 шт.)

240 г сахара

Соединить сахар и белок в миске. Поставить на паровую баню. Прогреть, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбить миксером до мягких пиков. Опустить кулич в глазурь. Украсить: для декора я использую фисташку, сублимированную малину, цукаты. Изюм мы замачиваем в сиропе, чтобы в процессе выпекания изюм не вытягивал влагу из выпечки.

Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить постный медовый кекс.

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