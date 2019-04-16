Фирменный рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской
Пошаговый рецепт пасхального кулича от судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская поделилась с Сегодня.Lifestyle фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании. Для того чтобы кулич как можно дольше оставался свежим, лучше хранить его в зип-пакете, чтобы минимизировать попадание воздуха.
Рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской
Для кулича:
- 500 г муки
- 140 г сахара
- 24 г свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей)
- 10 г соли
- 300 г яиц (7 шт)
- 80 мл молока
- 250 г сливочного масла (82%)- холодные кубики
- Молоко перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут, до однородности. Можно воспользоваться комбайном (насадка "крюк").
- Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема.
- Достаем тесто из холодильника, вмешиваем изюм и клюкву. Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму модно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Убираем тесто для третьего подхода, в теплом месте, на 2 часа.
- Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы.
Для сиропа:
- 150 мл воды
- 150 г сахара
- 200 гр изюма
- 100 г сушеной клюквы
- Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить.
- Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить.
Для глазури:
- 120 г белка (4 шт.)
- 240 г сахара
- Соединить сахар и белок в миске. Поставить на паровую баню. Прогреть, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбить миксером до мягких пиков. Опустить кулич в глазурь.
- Украсить: для декора я использую фисташку, сублимированную малину, цукаты. Изюм мы замачиваем в сиропе, чтобы в процессе выпекания изюм не вытягивал влагу из выпечки.
Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить постный медовый кекс.
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Источник: Сегодня