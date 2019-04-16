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Фирменный рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской

Пошаговый рецепт пасхального кулича от судьи шоу "МастерШеф. Профессионалы"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Лиза Глинская - судья "МастерШеф. Профессионалы"
Лиза Глинская - судья "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская поделилась с Сегодня.Lifestyle фирменным рецептом пасхального кулича. По этому рецепту кулич получается очень нежным и воздушным. А швейцарская меренга гладко ложится на верхушку и не осыпается при разрезании. Для того чтобы кулич как можно дольше оставался свежим, лучше хранить его в зип-пакете, чтобы минимизировать попадание воздуха. 

Вы можете украсить кулич фисташками, сублимированной малиной, цукатами
Вы можете украсить кулич фисташками, сублимированной малиной, цукатами
Фото: пресс-служба СТБ

Рецепт пасхального кулича от Лизы Глинской 

Для кулича:

  • 500 г муки
  • 140 г сахара
  • 24 г свежих дрожжей (6 г сухих дрожжей) 
  • 10 г соли
  • 300 г яиц (7 шт)
  • 80 мл молока 
  • 250 г сливочного масла (82%)- холодные кубики
  1. Молоко перемешать с дрожжами, добавить яйца. Затем муку соль и сахар. Вмешать кубики сливочного масла. Вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут,  до однородности. Можно воспользоваться комбайном (насадка "крюк").  
  2. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место, без сквозняков, для первого подхода, на 1,5 часа. Затем тесто обмять (осадить). Обернуть пищевой пленкой емкость с тестом и убрать на 10-12 часов в холодильник, для второго подъема. 
  3. Достаем тесто из холодильника, вмешиваем изюм и клюкву. Формуем тесто и закладываем в форму на 1/3. Форму модно предварительно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Убираем тесто для третьего подхода, в теплом месте, на 2 часа.
  4. Выпекаем при температуре 160-160 градусов. От 25-40 минут. В зависимости от размера формы. 

Тесто должно подняться три раза
Тесто должно подняться три раза
Фото: пресс-служба СТБ

Для сиропа:

  • 150 мл воды 
  • 150 г сахара
  • 200 гр изюма
  • 100 г сушеной клюквы 
  1. Сварить сироп. Вода и сахар в сотейник, довести до кипения. Охладить.
  2. Залить изюм и клюкву на ночь. Перед использованием процедить. 

Лиза Глинская покрывает куличи швейцарской меренгой
Лиза Глинская покрывает куличи швейцарской меренгой
Фото: пресс-служба СТБ

Для глазури:

  • 120 г белка (4 шт.) 
  • 240 г сахара 
  1. Соединить сахар и белок в миске. Поставить на паровую баню. Прогреть, помешивая венчиком, до растворения сахара. Взбить миксером до мягких пиков. Опустить кулич в глазурь.
  2. Украсить: для декора я использую фисташку, сублимированную малину, цукаты. Изюм мы замачиваем в сиропе, чтобы в процессе выпекания изюм не вытягивал влагу из выпечки. 

Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом постных овощных оладий. Она также рассказала, как приготовить постный медовый кекс.

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Пасха кулич рецепт Лиза Глинская
Источник: Сегодня
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