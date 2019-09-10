Флорентийский салат с яйцами, ветчиной и гренками
Вкусный и сытный салат в итальянском стиле
Флорентийский салат готовится из пармской ветчины, яиц, зелени и крутонов. Заправляется он пряным соусом с добавлением горчицы, винного уксуса и эстрагона.
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По желанию вы можете добавить в салат кедровые орешки, тертый пармезан или другие ингредиенты на свой вкус.
Флорентийский салат: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 яичных желтка
- 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
- 2 несладкие белые булочки
- 75 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчицы
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса
- 2 ст.л. измельченного эстрагона
- 225 г смеси шпината и рукколы
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
Секреты приготовления салата
- Менее калорийный вариант салата готовьте без крутонов.
- Чтобы сделать салат более сытным, добавьте нарезанный кубиками сыр. Так вы получите полноценный обед.
- Тонко нарезанная красная луковица придаст салату остроту.
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Источник: Сегодня