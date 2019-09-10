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Флорентийский салат с яйцами, ветчиной и гренками

Вкусный и сытный салат в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Салат с яйцами, гренками и пармой
Салат с яйцами, гренками и пармой
Фото: Depositphotos

Флорентийский салат готовится из пармской ветчины, яиц, зелени и крутонов. Заправляется он пряным соусом с добавлением горчицы, винного уксуса и эстрагона.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:

По желанию вы можете добавить в салат кедровые орешки, тертый пармезан или другие ингредиенты на свой вкус.

Флорентийский салат: рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 яичных желтка
  • 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
  • 2 несладкие белые булочки
  • 75 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. горчицы
  • 1/2 ст.л. белого винного уксуса
  • 2 ст.л. измельченного эстрагона
  • 225 г смеси шпината и рукколы
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
  2. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  3. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  4. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
  5. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Секреты приготовления салата

  • Менее калорийный вариант салата готовьте без крутонов.
  • Чтобы сделать салат более сытным, добавьте нарезанный кубиками сыр. Так вы получите полноценный обед.
  • Тонко нарезанная красная луковица придаст салату остроту.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами. "Сегодня" также писали, как приготовить освежающий салат с курицей и апельсинами.

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Источник: Сегодня
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