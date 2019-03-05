Французские сладости: как приготовить пирожные макарон на 8 Марта
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Макароны (Macarons) – французский десерт из яичных белков, сахарной пудры, сахара и молотого миндаля. Это очень вкусное печенье, которое стоит попробовать приготовить хотя бы однажды. Существует большое количество примеров оформления десерта и рецептов самого печенья. Мы поделимся с вами простым рецептом и парочкой секретов, которые пригодятся в приготовлении.
Кстати, произносить надо все же "макарОн", как того требует французская транскрипция. Макарун (macaroon) – это совсем другое печенье, которое в 90% случаев готовится из яичных белков и кокосовой стружки.
Макароны с начинкой из белого шоколада
Для пирожных:
- Сахарная пудра – 125 г
- Миндальная мука – 90 г
- Белки комнатной температуры – 2 шт.
- Сахар – 50 г
- Лимонный сок – пару капель
- Гелевый краситель – 2-3 капли (по желанию)
Для ганаша из белого шоколада:
- Белый шоколад – 100 г
- Cливки (33%) – 100 г
Рецепт приготовления:
- Заранее отделяем белки от желтков и складываем их в баночку, оставляем на сутки при комнатной температуре.
- Перед взбиванием добавляем к белкам пару капель лимонного сока. Взбиваем сначала на низких оборотах миксера, затем на высоких. В результате получается белая воздушная и прочная масса, которая не упадет при смешивании с мукой. Белки взбиваем до жестких пиков.
- Смешиваем вместе миндальную муку и сахарную пудру, просеиваем и отправляем на 5 минут в духовку при 150 градусах. Миндальное тесто должно иметь определенную консистенцию — не слишком жидкую, и не слишком густую, так как любая лишняя капля влаги пагубно повлияет на внешний вид десерта и из-за этого может не появиться "воротничок".
- Ко взбитым белкам добавляем половину миндальной муки с сахарной пудрой, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх. Добавляем вторую половину миндальной муки и сахарной пудры и мешаем, пока смесь не станет полностью однородной.
- Добавляем краситель и снова аккуратно перемешиваем (до однородного цвета).
- Складываем полученное тесто в кулинарный мешок и отсаживаем кружки диаметром 3-4 см на пергаментную бумагу или силиконовый коврик. Отставляем в сторону на 30-60 минут.
- Во время подсушивания на поверхности теста образуется очень тонкий, не прилипающий к пальцам слой, похожий на хрупкую корочку. При выпекании он становится хрустящим. Влага, во время выпекания, поднимает этот слой без трещин и корочка остается не поврежденной, а внизу образуется "юбочка".
- Разогреваем духовку до 155 градусов, выпекаем 13-15 минут.
- Готовые макаруны легко отойдут от поверхности, ничего не оставляя ни на бумаге, ни на коврике. Даем им полностью остыть.
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Небольшой секрет:
Очень много факторов влияет на идеальный внешний вид пирожных, в том числе и лишняя влага в помещении. Если она есть – ваши миндальные половинки даже через сутки не покроются корочкой, а отправлять "в сыром" виде их в духовку может все испортить. Они потрескаются и лопнут, а "юбочки" не будет даже самой маленькой.
Что делаем: разогреваем духовку до 80 градусов и 5 минут подсушиваем в ней макаруны. За это время они покроются очень прочной корочкой. Затем достаем, увеличиваем температуру в духовке до 155 градусов и ждем еще 5-7 минут, чтобы духовка хорошо прогрелась и продолжаем выпекать миндальное печенье.
Приготовим ганаш из белого шоколада:
На водяной бане растапливаем белый шоколад со сливками. Когда шоколад полностью растворится, снимаем смесь с водяной бани и даем полностью остыть и взбиваем. Ставим в холодильник хотя бы на 1 час.
Ганаш выкладываем в кулинарный мешок, отсаживаем небольшое количество на одну половинку печенья-безе и склеиваем обе половинки. Макароны готовы. Храним в холодильнике в закрытой посуде.
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