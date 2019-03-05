Французские сладости: как приготовить пирожные макарон на 8 Марта

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Макароны с белым шоколадом Фото: Pixabay

Макароны (Macarons) – французский десерт из яичных белков, сахарной пудры, сахара и молотого миндаля. Это очень вкусное печенье, которое стоит попробовать приготовить хотя бы однажды. Существует большое количество примеров оформления десерта и рецептов самого печенья. Мы поделимся с вами простым рецептом и парочкой секретов, которые пригодятся в приготовлении.

Кстати, произносить надо все же "макарОн", как того требует французская транскрипция. Макарун (macaroon) – это совсем другое печенье, которое в 90% случаев готовится из яичных белков и кокосовой стружки.

Макароны с начинкой из белого шоколада

Для пирожных:

Сахарная пудра – 125 г

Миндальная мука – 90 г

Белки комнатной температуры – 2 шт.

Сахар – 50 г

Лимонный сок – пару капель

Гелевый краситель – 2-3 капли (по желанию)

Для ганаша из белого шоколада:

Белый шоколад – 100 г

Cливки (33%) – 100 г

Рецепт приготовления:

Заранее отделяем белки от желтков и складываем их в баночку, оставляем на сутки при комнатной температуре. Перед взбиванием добавляем к белкам пару капель лимонного сока. Взбиваем сначала на низких оборотах миксера, затем на высоких. В результате получается белая воздушная и прочная масса, которая не упадет при смешивании с мукой. Белки взбиваем до жестких пиков. Смешиваем вместе миндальную муку и сахарную пудру, просеиваем и отправляем на 5 минут в духовку при 150 градусах. Миндальное тесто должно иметь определенную консистенцию — не слишком жидкую, и не слишком густую, так как любая лишняя капля влаги пагубно повлияет на внешний вид десерта и из-за этого может не появиться "воротничок". Ко взбитым белкам добавляем половину миндальной муки с сахарной пудрой, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх. Добавляем вторую половину миндальной муки и сахарной пудры и мешаем, пока смесь не станет полностью однородной. Добавляем краситель и снова аккуратно перемешиваем (до однородного цвета). Складываем полученное тесто в кулинарный мешок и отсаживаем кружки диаметром 3-4 см на пергаментную бумагу или силиконовый коврик. Отставляем в сторону на 30-60 минут. Во время подсушивания на поверхности теста образуется очень тонкий, не прилипающий к пальцам слой, похожий на хрупкую корочку. При выпекании он становится хрустящим. Влага, во время выпекания, поднимает этот слой без трещин и корочка остается не поврежденной, а внизу образуется "юбочка". Разогреваем духовку до 155 градусов, выпекаем 13-15 минут. Готовые макаруны легко отойдут от поверхности, ничего не оставляя ни на бумаге, ни на коврике. Даем им полностью остыть.

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Небольшой секрет:

Очень много факторов влияет на идеальный внешний вид пирожных, в том числе и лишняя влага в помещении. Если она есть – ваши миндальные половинки даже через сутки не покроются корочкой, а отправлять "в сыром" виде их в духовку может все испортить. Они потрескаются и лопнут, а "юбочки" не будет даже самой маленькой.

Что делаем: разогреваем духовку до 80 градусов и 5 минут подсушиваем в ней макаруны. За это время они покроются очень прочной корочкой. Затем достаем, увеличиваем температуру в духовке до 155 градусов и ждем еще 5-7 минут, чтобы духовка хорошо прогрелась и продолжаем выпекать миндальное печенье.

Приготовим ганаш из белого шоколада:

На водяной бане растапливаем белый шоколад со сливками. Когда шоколад полностью растворится, снимаем смесь с водяной бани и даем полностью остыть и взбиваем. Ставим в холодильник хотя бы на 1 час.

Ганаш выкладываем в кулинарный мешок, отсаживаем небольшое количество на одну половинку печенья-безе и склеиваем обе половинки. Макароны готовы. Храним в холодильнике в закрытой посуде.

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