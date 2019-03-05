Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Французские сладости: как приготовить пирожные макарон на 8 Марта

Это любимое лакомство Марии-Антуанетты и современных модных сладкоежек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Макароны с белым шоколадом
Макароны с белым шоколадом
Фото: Pixabay

Макароны (Macarons) – французский десерт из яичных белков, сахарной пудры, сахара и молотого миндаля. Это очень вкусное печенье, которое стоит попробовать приготовить хотя бы однажды. Существует большое количество примеров оформления десерта и рецептов самого печенья. Мы поделимся с вами простым рецептом и парочкой секретов, которые пригодятся в приготовлении. 

Кстати, произносить надо все же "макарОн", как того требует французская транскрипция. Макарун (macaroon) – это совсем другое печенье, которое в 90% случаев готовится из яичных белков и кокосовой стружки.

Макароны с начинкой из белого шоколада

Для пирожных:

  • Сахарная пудра – 125 г
  • Миндальная мука – 90 г
  • Белки комнатной температуры – 2 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Лимонный сок – пару капель
  • Гелевый краситель – 2-3 капли (по желанию)

Для ганаша из белого шоколада:

  • Белый шоколад – 100 г
  • Cливки (33%) – 100 г

Рецепт приготовления:

  1. Заранее отделяем белки от желтков и складываем их в баночку, оставляем на сутки при комнатной температуре.
  2. Перед взбиванием добавляем к белкам пару капель лимонного сока. Взбиваем сначала на низких оборотах миксера, затем на высоких. В результате получается белая воздушная и прочная масса, которая не упадет при смешивании с мукой. Белки взбиваем до жестких пиков.
  3. Смешиваем вместе миндальную муку и сахарную пудру, просеиваем и отправляем на 5 минут в духовку при 150 градусах. Миндальное тесто должно иметь определенную консистенцию — не слишком жидкую, и не слишком густую, так как любая лишняя капля влаги пагубно повлияет на внешний вид десерта и из-за этого может не появиться "воротничок".
  4. Ко взбитым белкам добавляем половину миндальной муки с сахарной пудрой, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой снизу вверх. Добавляем вторую половину миндальной муки и сахарной пудры и мешаем, пока смесь не станет полностью однородной.
  5. Добавляем краситель и снова аккуратно перемешиваем (до однородного цвета).
  6. Складываем полученное тесто в кулинарный мешок и отсаживаем кружки диаметром 3-4 см на пергаментную бумагу или силиконовый коврик. Отставляем в сторону на 30-60 минут.
  7. Во время подсушивания на поверхности теста образуется очень тонкий, не прилипающий к пальцам слой, похожий на хрупкую корочку. При выпекании он становится хрустящим. Влага, во время выпекания, поднимает этот слой без трещин и корочка остается не поврежденной, а внизу образуется "юбочка".
  8. Разогреваем духовку до 155 градусов, выпекаем 13-15 минут.
  9. Готовые макаруны легко отойдут от поверхности, ничего не оставляя ни на бумаге, ни на коврике. Даем им полностью остыть.

Читайте также
Десерт на 8 Марта: шоколадное фондю с фруктами

Небольшой секрет:

Очень много факторов влияет на идеальный внешний вид пирожных, в том числе и лишняя влага в помещении. Если она есть – ваши миндальные половинки даже через сутки не покроются корочкой, а отправлять "в сыром" виде их в духовку может все испортить. Они потрескаются и лопнут, а "юбочки" не будет даже самой маленькой.

Что делаем: разогреваем духовку до 80 градусов и 5 минут подсушиваем в ней макаруны. За это время они покроются очень прочной корочкой. Затем достаем, увеличиваем температуру в духовке до 155 градусов и ждем еще 5-7 минут, чтобы духовка хорошо прогрелась и продолжаем выпекать миндальное печенье.

Приготовим ганаш из белого шоколада:

На водяной бане растапливаем белый шоколад со сливками. Когда шоколад полностью растворится, снимаем смесь с водяной бани и даем полностью остыть и взбиваем. Ставим в холодильник хотя бы на 1 час.

Ганаш выкладываем в кулинарный мешок, отсаживаем небольшое количество на одну половинку печенья-безе и склеиваем обе половинки. Макароны готовы. Храним в холодильнике в закрытой посуде.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

Смотрите видео о самых модных десертах 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику Рецепт на 8 Марта: салат "Цезарь" с креветками Что подарить на 8 Марта коллегам: ТОП-5 интересных вариантов Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина
8 марта десерт пирожные рецепт
Источник: receptam.net
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої