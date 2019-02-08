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Десерт на День святого Валентина: малиновый тарт с белым шоколадом

Тарт – это пирог-корзинка из песочного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Малиновый тарт Фото: depositphotos.com
Малиновый тарт
Фото: depositphotos.com

Потрясающий пирог с сезонными ягодами и заливкой из сливок, ванили, белого шоколада и яичных желтков. Вместо белого шоколада вы можете взять карамельный или молочный. А чтобы превратить пирога в десерт на День святого Валентина, используйте форму в виде сердца.

Малиновый тарт с шоколадом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 6-7 ст.л. муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 4 яичных желтка
  • 200 г белого шоколада
  • 200 мл сливок 20-35%
  • 300 г малины
  • щепотка ванилина
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Рецепт приготовления:

  1. Холодное сливочное масло нарезать кубиками и смешать с мукой, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки.
  2. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. При необходимости добавить 1-2 столовые ложки холодной воды или молока.
  3. Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на полчаса.
  4. Довести сливки до кипения, снять с огня. Добавить ванилин, кусочки белого шоколада и перемешать венчиком до получения однородной гладкой массы.
  5. Отделить яичные желтки от белков. По одному добавить желтки в яично-шоколадную смесь, каждый раз перемешивая.
  6. Охлажденное тесто раскатать, поместить в форму диаметром 24-25 см и наколоть вилкой.
  7. Духовку разогреть до 180 градусов и запекать тесто в течение 10 минут.
  8. Затем вынуть корж из духовки, равномерно распределить промытую малину, полить шоколадно-яичной заливкой.
  9. Отправить пирог в духовку еще на 25-30 минут. Заливка должна загустеть.
  10. Остудить пирог на решетке и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное песочное тесто. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить вкусный пирог с абрикосами и орехами. Кроме этого, мы делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонной начинкой:

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Источник: Сегодня
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