Французский картофельный гратен с цуккини и сыром
Классический гратен готовится только из картофеля. Мы предлагаем дополнить его цуккини
Гратен – это любое сладкое или несладкое блюдо, запеченное в духовке до образования аппетитной корочки. Сегодня мы приготовим его из картофеля, цуккини, сливок, эстрагона, чеснока и сыра.
Запеченные картофель и кабачки цуккини
Ингредиенты:
- 250 г картофеля, отваренного в мундире
- 250 г цукккини
- 2 зубчика чеснока
- 250 мл жирных сливок
- соль, перец
- листики эстрагона
- 50 г натертого сыра Эмменталь
- растительное масло
- сливочное масло
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Рецепт приготовления:
- Картофель очистить, нарезать ломтиками.
- Цуккини помыть, отрезать кончики и нарезать ломтиками.
- Кусочки овощей разложить как чешую в плоской, смазанной маслом форме для запекания.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс. Перемешать со сливками, добавить соль, перец и нарезанные листики эстрагона.
- Залить этой смесью овощи, посыпать тертым эмментальским сыром. Сверху выложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Поставить форму на решетку в разогретую до 225 С духовку. Запекать 20-25 минут.
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Источник: "Сегодня"