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Французский картофельный гратен с цуккини и сыром

Классический гратен готовится только из картофеля. Мы предлагаем дополнить его цуккини 

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:07
Гратен с кабачками Фото: depositphotos.com
Гратен с кабачками Фото: depositphotos.com

Гратен – это любое сладкое или несладкое блюдо, запеченное в духовке до образования аппетитной корочки. Сегодня мы приготовим его из картофеля, цуккини, сливок, эстрагона, чеснока и сыра.

Запеченные картофель и кабачки цуккини

Ингредиенты:

  • 250 г картофеля, отваренного в мундире
  • 250 г цукккини
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 мл жирных сливок
  • соль, перец
  • листики эстрагона
  • 50 г натертого сыра Эмменталь
  • растительное масло
  • сливочное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать ломтиками.
  2. Цуккини помыть, отрезать кончики и нарезать ломтиками. 
  3. Кусочки овощей разложить как чешую в плоской, смазанной маслом форме для запекания.
  4. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Перемешать со сливками, добавить соль, перец и нарезанные листики эстрагона.
  5. Залить этой смесью овощи, посыпать тертым эмментальским сыром. Сверху выложить маленькие кусочки сливочного масла.
  6. Поставить форму на решетку в разогретую до 225 С духовку. Запекать 20-25 минут. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом макарон, которые готовятся в одной посуде с соусом.

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Источник: "Сегодня"
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