Французский картофельный гратен с цуккини и сыром

Классический гратен готовится только из картофеля. Мы предлагаем дополнить его цуккини

Гратен с кабачками Фото: depositphotos.com

Гратен – это любое сладкое или несладкое блюдо, запеченное в духовке до образования аппетитной корочки. Сегодня мы приготовим его из картофеля, цуккини, сливок, эстрагона, чеснока и сыра.

Запеченные картофель и кабачки цуккини

Ингредиенты:

250 г картофеля, отваренного в мундире

250 г цукккини

2 зубчика чеснока

250 мл жирных сливок

соль, перец

листики эстрагона

50 г натертого сыра Эмменталь

растительное масло

сливочное масло

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Рецепт приготовления:

Картофель очистить, нарезать ломтиками. Цуккини помыть, отрезать кончики и нарезать ломтиками. Кусочки овощей разложить как чешую в плоской, смазанной маслом форме для запекания. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Перемешать со сливками, добавить соль, перец и нарезанные листики эстрагона. Залить этой смесью овощи, посыпать тертым эмментальским сыром. Сверху выложить маленькие кусочки сливочного масла. Поставить форму на решетку в разогретую до 225 С духовку. Запекать 20-25 минут.

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