Фруктовый кефир: рецепт освежающего летнего напитка

Рецепт кефира с фруктами в блендере

Кефир – очень полезный продукт. Его можно пить просто так, а можно миксовать с разными ягодами и фруктами. Мы предлагаем приготовить вкусный фруктовый кефир в блендере с бананом и клубникой. Такой напиток отлично освежит в жару. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на три порции.

Фруктовый кефир

Фруктовый кефир Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г кефира

100 г клубники

1 банан

100 г яблочного или другого фруктового сока

100 г лимонного сока

1 ст. л. меда или сахарной пудры

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Способ приготовления:

Кефир сразу же смешайте с фруктовыми соками – чтобы банан потом не потемнел. Взбейте его в блендере с медом или пудрой. Продолжая взбивать, добавьте клубнику, а затем банан.

Полезный совет

В качестве основы можно использовать любой кисломолочный продукт: наринэ, ацидофильное молоко, йогурт. Можно подавать напиток с ледяной крошкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какой напиток полезнее – йогурт или кефир.

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