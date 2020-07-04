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Фруктовый кефир: рецепт освежающего летнего напитка

Сегодня, 13:16

Рецепт кефира с фруктами в блендере

Кефир – очень полезный продукт. Его можно пить просто так, а можно миксовать с разными ягодами и фруктами. Мы предлагаем приготовить вкусный фруктовый кефир в блендере с бананом и клубникой. Такой напиток отлично освежит в жару. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на три порции.

Фруктовый кефир

Фруктовый кефир
Фруктовый кефир
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г кефира
  • 100 г клубники
  • 1 банан
  • 100 г яблочного или другого фруктового сока
  • 100 г лимонного сока
  • 1 ст. л. меда или сахарной пудры

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Способ приготовления:

  1. Кефир сразу же смешайте с фруктовыми соками – чтобы банан потом не потемнел.
  2. Взбейте его в блендере с медом или пудрой.
  3. Продолжая взбивать, добавьте клубнику, а затем банан.

Полезный совет

В качестве основы можно использовать любой кисломолочный продукт: наринэ, ацидофильное молоко, йогурт. Можно подавать напиток с ледяной крошкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:

Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какой напиток полезнее – йогурт или кефир.

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Источник: Сегодня
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