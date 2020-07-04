Фруктовый кефир: рецепт освежающего летнего напитка
Рецепт кефира с фруктами в блендере
Кефир – очень полезный продукт. Его можно пить просто так, а можно миксовать с разными ягодами и фруктами. Мы предлагаем приготовить вкусный фруктовый кефир в блендере с бананом и клубникой. Такой напиток отлично освежит в жару. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на три порции.
Фруктовый кефир
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 55 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г кефира
- 100 г клубники
- 1 банан
- 100 г яблочного или другого фруктового сока
- 100 г лимонного сока
- 1 ст. л. меда или сахарной пудры
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Способ приготовления:
- Кефир сразу же смешайте с фруктовыми соками – чтобы банан потом не потемнел.
- Взбейте его в блендере с медом или пудрой.
- Продолжая взбивать, добавьте клубнику, а затем банан.
Полезный совет
В качестве основы можно использовать любой кисломолочный продукт: наринэ, ацидофильное молоко, йогурт. Можно подавать напиток с ледяной крошкой.
Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:
Напомним, ранее мы делились рецептом ягодного смузи на кефире. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какой напиток полезнее – йогурт или кефир.
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