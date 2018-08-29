Фуд-арт: кондитер из Канады готовит пончики, которые жалко есть

Жительница Квебека готовит удивительную выпечку

Пончики от Сельвы Сонали Фото: instagram.com/selva_sonali

Кондитер и графический дизайнер Сельва Сонали любит готовить выпечку почти так же, как любит вкусные, натуральные ингредиенты. Но эта королева пончиков не смогла найти органические пигменты растительного происхождения, чтобы создать те потрясающие цвета, которые она искала.

Поэтому Сельва решила выпустить свои собственные. Ее натуральные пищевые красители представлены в 11 цветах и 5 смелых цветовых вариантах – например, матча, розовая питайя и древесный уголь – каждый из которых содержит здоровые ингредиенты и суперфуды.

Фото красочных пончиков от Сельвы Сонали вы можете увидеть в галерее:

Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali Яркие пончики на содержат вредных красителей Фото: instagram.com/selva_sonali 1/15

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