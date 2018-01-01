Фуд-арт: невероятно милые сладости от австралийского кондитера

Эта выпечка настолько очаровательна, что съесть ее было бы преступлением

Фуд-арт от Вики Лю Фото: instagram.com/vickiee_yo

Викки Лю – талантливый кондитер из Мельбурна, Австралия. Несмотря на то, что девушка имеет образование архитектора, она всегда интересовалась приготовлением домашней выпечки и десертов. Сейчас она трудится над своими заказами и проектами неполный рабочий день.

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Викки готовит настолько милые конфеты, пончики и печенье, что вы вряд ли решитесь их съесть. Герои сладкого творчества австралийки – панды, котята, коалы, поросята, единороги и обезьянки. Викки публикует свои творения странице в Instagram, насчитывающей более 300 тысяч подписчиков, и это неудивительно, ведь ее вкусняшки просто очаровательны.

Фото работ Викки Лю можно увидеть в галерее:

Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo Австралийский кондитер создает удивительные сладости Фото: instagram.com/vickiee_yo 1/29

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