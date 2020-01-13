Фунчоза по-корейски с овощами и соевым соусом: рецепт дня

Настоящая фунчоза по-корейски

Фунчоза: салат с овощами Фото: freepik.com

Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Мы расскажем, как приготовить фунчозу с овощами и соевым соусом по-корейски.

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Фунчоза по-корейски

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Фунчоза – 100 г

Морковь – 1 шт.

Огурцы – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Вода – 1.5 л

Для соуса:

Соевый соус – 2 ст.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Столовый уксус – 0.5 ст.л.

Чесночный порошок – по вкусу

Перец острый молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Молотый кориандр – по вкусу

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи помыть. Лапшу залить в большой миске, чтобы она вся была погружена в жидкость. Оставить лапшу на 7-10 минут, точное время указано на упаковке. Смешать все составляющие соуса. Морковь и огурец натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать мелкой соломкой. Лапшу откинуть на дуршлаг или сито и промыть холодной водой. Дать жидкости стечь. Переложить готовую лапшу в миску, добавить овощи и перемешать. Залить соусом и снова хорошо перемешать. Дать настояться в течении часа, чтобы все ингредиенты пропитались соусом.

Полезный совет

При желании можно подать этот салат в качестве гарнира. Для этого овощи надо будет добавить прямо в горячую лапшу, промывать ее в таком случае не надо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

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