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Фунчоза по-корейски с овощами и соевым соусом: рецепт дня

Настоящая фунчоза по-корейски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Фунчоза: салат с овощами
Фунчоза: салат с овощами
Фото: freepik.com

Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Мы расскажем, как приготовить фунчозу с овощами и соевым соусом по-корейски.

Смотрите видео, что продают украинцам под видом рисовой лапши:

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Фунчоза по-корейски

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 38 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Фунчоза – 100 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Вода – 1.5 л

Для соуса:

  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Столовый уксус – 0.5 ст.л.
  • Чесночный порошок – по вкусу
  • Перец острый молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Молотый кориандр – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть.
  2. Лапшу залить в большой миске, чтобы она вся была погружена в жидкость. Оставить лапшу на 7-10 минут, точное время указано на упаковке.
  3. Смешать все составляющие соуса.
  4. Морковь и огурец натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать мелкой соломкой.
  5. Лапшу откинуть на дуршлаг или сито и промыть холодной водой. Дать жидкости стечь.
  6. Переложить готовую лапшу в миску, добавить овощи и перемешать.
  7. Залить соусом и снова хорошо перемешать. Дать настояться в течении часа, чтобы все ингредиенты пропитались соусом.

Полезный совет

При желании можно подать этот салат в качестве гарнира. Для этого овощи надо будет добавить прямо в горячую лапшу, промывать ее в таком случае не надо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

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Источник: Сегодня
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