Фунчоза по-корейски с овощами и соевым соусом: рецепт дня
Настоящая фунчоза по-корейски
Тонкая прозрачная лапша очень популярна практически во всех странах Азии. Мы расскажем, как приготовить фунчозу с овощами и соевым соусом по-корейски.
Смотрите видео, что продают украинцам под видом рисовой лапши:
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Фунчоза по-корейски
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 38 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Фунчоза – 100 г
- Морковь – 1 шт.
- Огурцы – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Вода – 1.5 л
Для соуса:
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Столовый уксус – 0.5 ст.л.
- Чесночный порошок – по вкусу
- Перец острый молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Молотый кориандр – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи помыть.
- Лапшу залить в большой миске, чтобы она вся была погружена в жидкость. Оставить лапшу на 7-10 минут, точное время указано на упаковке.
- Смешать все составляющие соуса.
- Морковь и огурец натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать мелкой соломкой.
- Лапшу откинуть на дуршлаг или сито и промыть холодной водой. Дать жидкости стечь.
- Переложить готовую лапшу в миску, добавить овощи и перемешать.
- Залить соусом и снова хорошо перемешать. Дать настояться в течении часа, чтобы все ингредиенты пропитались соусом.
Полезный совет
При желании можно подать этот салат в качестве гарнира. Для этого овощи надо будет добавить прямо в горячую лапшу, промывать ее в таком случае не надо.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.
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Источник: Сегодня