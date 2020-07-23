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Гаспачо: как приготовить испанский холодный суп

Сегодня, 10:22

Рецепт гаспачо по-испански с томатным соком

Гаспачо – это летний холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Для его приготовления используются только сырые ингредиенты: сельдерей, огурец, чеснок, перец, оливковое масло, помидоры и уксус. К столу гаспачо подают очень холодным, с хрустящими сухариками.

Гаспачо: рецепт с томатным соком

Гаспачо с сухариками
Гаспачо с сухариками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 57 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Томаты спелые – 6 шт.
  • Томатный сок – 1 стакан
  • Огурец свежий – 2 шт.
  • Стебель сельдерея – 2 шт.
  • Перец горький (маленький) – 1 шт.
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Уксус бальзамический – 1 ст.л.
  • Базилик свежий (петрушка) – 4 веточки
  • Сухари из белого хлеба – 4 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца.
  2. Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус.
  3. Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку.
  4. Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).

На заметку

Для необычного варианта гаспачо потребуется одно авокадо, измельченное с зубчиком чеснока, солью, ложкой лимонного сока и парой ложек сметаны в блендере. Подается в рюмочке с трубочкой так: слой пюре из авокадо, слой томатного пюре. Используется как аперитив для возбуждения аппетита перед основными блюдами.

Смотрите видео, как приготовить гаспачо с клубникой:

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления гаспачо, а также писали, как сделать самое простое гаспачо.

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Источник: Сегодня
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