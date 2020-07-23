Гаспачо: как приготовить испанский холодный суп
Рецепт гаспачо по-испански с томатным соком
Гаспачо – это летний холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Для его приготовления используются только сырые ингредиенты: сельдерей, огурец, чеснок, перец, оливковое масло, помидоры и уксус. К столу гаспачо подают очень холодным, с хрустящими сухариками.
Гаспачо: рецепт с томатным соком
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 57 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Томаты спелые – 6 шт.
- Томатный сок – 1 стакан
- Огурец свежий – 2 шт.
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Перец горький (маленький) – 1 шт.
- Соль, сахар – по вкусу
- Уксус бальзамический – 1 ст.л.
- Базилик свежий (петрушка) – 4 веточки
- Сухари из белого хлеба – 4 ст.л.
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Способ приготовления:
- Бланшированные томаты очистите от шкурки. Снимите кожуру с огурца.
- Все овощи порежьте и взбейте в блендере до образования пюре, которое перетрите через сито. Добавьте сок, соль и уксус.
- Разлитый по тарелкам суп украсьте веточкой базилика. Можно добавить вареную креветку.
- Перед самой подачей посыпьте гаспачо измельченными сухарями (можно порезанными на мелкие кубики).
На заметку
Для необычного варианта гаспачо потребуется одно авокадо, измельченное с зубчиком чеснока, солью, ложкой лимонного сока и парой ложек сметаны в блендере. Подается в рюмочке с трубочкой так: слой пюре из авокадо, слой томатного пюре. Используется как аперитив для возбуждения аппетита перед основными блюдами.
Смотрите видео, как приготовить гаспачо с клубникой:
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления гаспачо, а также писали, как сделать самое простое гаспачо.
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