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Гастротуризм в Грузии: ТОП-7 блюд, которые не оставят вас равнодушными

Узнайте, что первым делом заказывать в ресторанах Грузии

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:03

Национальная кухня каждой страны несомненно отражает дух народа и его культурное наследие. Говоря об отдыхе в Грузии, что первым приходит на ум? Мне лично – гостеприимность и сытость! Каждое застолье для грузинов и гостей этой прекрасной страны превращается в праздник для желудка, а вино, которое льется рекой, безусловно охмеляет ароматом.

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Побывать в Грузии и не полакомиться здешними гастрошедеврами – преступление! Разумеется, с первого раза все разновидности блюд невозможно попробовать, для этого Грузию нужно посетить как минимум трижды. Ну а чтобы ваши глаза, глядя в меню, не разбежались от разнообразия, я подготовила список из ТОП-7 блюд, которые стоит обязательно попробовать. В нем вы не найдете хинкали и хачапури по одной простой причине – об этих традиционных блюдах знает весь мир, ведь это визитная карточка грузинов.

Хачапури по-аджарски
Хачапури по-аджарски
Фото: Pinterest

Начну, пожалуй, с важного элемента грузинской кухни – вина. Виноделие берет свои истоки еще 8 тысяч лет тому назад. Поэтому грузины по праву считаются мастерами этого древнего дела. Не могу объяснить, но почему-то именно здесь вкус вина ощущается по-особенному. Может, дело в душевности людей, которые изготавливают напиток?

Грузинское вино
Грузинское вино
Фото: Сегодня

Интересно, но в этой относительно небольшой по территории стране растет 500 видов винограда! А теплый климат и влажный воздух Черного моря создают идеальные условия для изготовления вин. Местные виноделы используют для этого квеври – емкости, в которых происходит процесс брожения винограда. Еще с древних времен вино изготавливали по такой технологии: использовали закопанную в землю керамическую посуду, что придавало вину неподдельный вкус и аромат.

Квеври
Квеври
Фото: Сегодня

ТОП-10 грузинских блюд, которые не оставят вас равнодушными

Чихиртма с пури
Чихиртма с пури
Фото: Pinterest

  • Чихиртма

Легкий грузинский суп на основе куриного бульона. Но главная изюминка первого блюда даже не чесночная заправка с кинзой, а яичная смесь, которая придает чихиртме нежность и легкость. Рекомендую попробовать этот суп с популярным в Грузии хлебом пури.

Чкмерули
Чкмерули
Фото: Pinterest

  • Чкмерули

Если я напишу, что это блюдо приготовлено из курицы в чесночно-сливочном соусе, вы спросите: "А что здесь особенного?". Изюминка чкмерули заключается в его маринаде и способе приготовления – мясо птицы под прессом поджаривают на сковороде из красной глины (кеци). Вместо тысячи эпитетов, как это вкусно, просто попробуйте один раз!

Пхали
Пхали
Фото: Pinterest

  • Пхали

Поскольку основой для приготовления грузинских лакомств являются травы, меню местных ресторанов не обходится без пхали – необычной закуски в виде лепешек с травами, свеклой или шпинатом. Для еще большей привлекательности легкую закуску украшают зернами граната.

Бадриджани
Бадриджани
Фото: Pinterest

  • Бадриджани

Не обойтись и без баклажанов в грузинской кухне! Бадриджани – закуска в виде рулетов с самой разнообразной начинкой. Но все же два ингредиента там обязательны – нежный сыр и перетертый грецкий орех. Это лакомство просто тает во рту!

Грузинский салат с огурцами, помидорами и орехами
Грузинский салат с огурцами, помидорами и орехами
Фото: Pinterest

  • Традиционный грузинский салат

Да, вы правильно прочли – салат. Но это не просто нарезанные свежие огурцы, помидоры и фиолетовый лук. Пикантности блюду придает традиционный грузинский ингредиент – перетертые грецкие орехи. Дополнительные составляющие в виде трав и заправок могут видоизменяться в зависимости от рецепта и региона Грузии.

Мцвади
Мцвади
Фото: Pinterest

  • Мцвади

Ни одно застолье в Грузии не проходит без шашлыка, который подается со сливовым соусом ткемали или томатным сацебели. По традиции, мцвади готовят без маринада, а вместо него добавляют много лука и зернышек граната.

Джонджоли
Джонджоли
Фото: Pinterest

  • Джонджоли

И напоследок в гастросписок я внесла самое необычное по вкусу блюдо джонджоли. Салат тяжело сравнить с чем-либо. Мне он отдаленно напоминает квашенную капусту или каперсы. В действительности – это маринованные цветочные почки джонджоли, которые подают с луком и кинзой.

Ранее мы рассказывали о Батуми: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта.

За помощь в подготовке материала благодарим Национальную туристическую администрацию Грузии и Центр развития туризма Украины.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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