Актуально

Газ-контроль убережет от утечки газа и пожара

По мнению специалистов пожарной службы, наличие газ-контроля в плитах позволило бы снизить опасность пожара в несколько раз

По данным Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты, в течение 7 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 55 204 пожара. Это на 26,8% больше, чем в этот же период в прошлом году. При этом на 3,5% увеличилось количество уничтоженных и поврежденных зданий, а погибших стало больше на 1,8%. В МЧС Украины утверждают, что многие возгорания произошли из-за невнимательности граждан и неисправности кухонных плит, отсутствия в них газ-контроля, вследствие чего утечка газа была неконтролируемой, что и привело к пожару. По мнению специалистов пожарной службы, наличие газ-контроля в плитах позволило бы снизить опасность пожара в несколько раз.

"Когда в горелке или духовом шкафу плиты по причине перебоя подачи газа или от порыва ветра, от заливания выкипевшего блюда и по другим причинам гаснет пламя, комната наполняется газом. Это ни для кого не секрет, – объясняет мастер по ремонту газового оборудования с 20-летним опытом Игорь Калмыков. – А вот, когда в плите установлена эта функция, то убытков, а главное человеческих потерь можно избежать. Если пламя погасло, подача газа перекрывается в течение нескольких секунд и ни запаха вы не услышите, ни, тем более, пожара не случится. Потому наличие газ-контроля в современных плитах — это необходимость, которой нельзя пренебрегать. Тем более, что выбор плит сегодня богатый".

1/4

Отличные плиты с соблюдением всех мировых стандартов безопасности производит GEFEST. По европейским стандартам для включения горелки, оснащенной газ-контролем, достаточно 10-15 с. Время срабатывания зависит от давления и качества газа в магистрали. Газовые и газоэлектрические плиты, а также встраиваемая техника GEFEST производится с учетом всех стандартов подачи газа в магистрали Украины. В результате, время срабатывания газ-контроля горелок стола в плитах GEFEST происходит через 2-3 секунды, а горелки духовки — около 5 с.

"Функция газ-контроля уже не роскошь и ею должны быть оснащены все плиты без исключения. Но несмотря на их широкий выбор на рынке, подходить к покупке нужно со всей серьезностью. Самая дешевая и "чтобы газ зажигался" в данном случае — это не определяющий критерий выбора. Газовому оборудованию нужно доверять, поэтому советую присмотреться к качественному производителю и проверенной рынком и временем технике. Только так можно обеспечить безопасность себе и своим близким и все условия для создания кулинарных шедевров", – говорит Игорь Калмыков.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.