Где в Киеве выпить глинтвейн? ТОП-5 интересных мест
Медленно глотнуть, насладиться, согреться – время глинтвейна стартовало. Места в подборке
Есть в осени много приятного. Одно из них – это собраться с друзьями и в беседе попивать глинтвейн. Тем более в столице сезон напитка в разгаре. Собрали лучшие места, где можно выпить теплого вина.
Тут объединяют в себе все желания гостя: от вкусного завтрака до пьянящего коктейля вечером. Но мы-то ищем согревающие напитки. А они здесь есть: грог, латте бейлиз, капучино Пряный амаретто
Куда ехать: ул. Владимирская, 49А
Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 80 грн
Как работают: пн-птн с 08:00 до 23:00, сб-вс с 09:00 до 23:00, время работы уточняйте
В этом месте уже стартовало время пара изо рта и корицы Cocker Pub приглашает отведать их глинтвейн. Его предлагают и на вынос. Кстати, порции здесь не детские – 300 мл.
Куда ехать: ул. Олевская, 5
Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 65 грн
Как работают: с 11:00 до 23:00, время работы уточняйте
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Здесь называют себя специалистами хорошего настроения. Гости говорят, что атмосфера там приятная, еда вкусная, напитки божественные. Кроме глинтвейна, здесь есть согревающие грог и невероятный "Горячий Тодди" на основе виски для тех, кто любит покрепче.
Куда ехать: Оболонский проспект, 26
Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 180 грн
Как работают: с 13:00 до 22:00, время работы уточняйте
Ну, вы поняли, это там, где собираются настоящие друзья и отдыхают тоже по-настоящему. Здесь гордятся картой глинтвейна. Он здесь и грушево-розмариновый, и карамельно-имбирный и клюквенный.
Куда ехать: ул.Прорезная, 3/5
Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 79 грн
Как работают: с 09:00 до 23:00, время работы уточняйте
Завсегдатаи столичных баров давно облюбовали это место. Ведь здесь знают тол в барной философии и неуклонно удивляют не только своими угощениями, но вечеринками. Кроме глинтвейна, здесь можно согреться пуншем и чаем на основе Jagermeister.
Куда ехать: Андреевский спуск, 21
Что попробовать: глинтвейн белый/красный – 70 грн
Как работают: с 15:00 до 22:00
А здесь найдете рецепт глинтвейна из красного вина и мокко-глинтвейна.
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