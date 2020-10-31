Где в Киеве выпить глинтвейн? ТОП-5 интересных мест

Медленно глотнуть, насладиться, согреться – время глинтвейна стартовало. Места в подборке

Есть в осени много приятного. Одно из них – это собраться с друзьями и в беседе попивать глинтвейн. Тем более в столице сезон напитка в разгаре. Собрали лучшие места, где можно выпить теплого вина.

Fandom Coffee Bar

Фото: Facebook/fandom_coffee_bar

Тут объединяют в себе все желания гостя: от вкусного завтрака до пьянящего коктейля вечером. Но мы-то ищем согревающие напитки. А они здесь есть: грог, латте бейлиз, капучино Пряный амаретто

Куда ехать: ул. Владимирская, 49А

Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 80 грн

Как работают: пн-птн с 08:00 до 23:00, сб-вс с 09:00 до 23:00, время работы уточняйте

Cocker Pub

Фото: Instagram/cockerpub

В этом месте уже стартовало время пара изо рта и корицы Cocker Pub приглашает отведать их глинтвейн. Его предлагают и на вынос. Кстати, порции здесь не детские – 300 мл.

Куда ехать: ул. Олевская, 5

Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 65 грн

Как работают: с 11:00 до 23:00, время работы уточняйте

Rojo Ojo

Фото: Instagram/rojo.ojo

Здесь называют себя специалистами хорошего настроения. Гости говорят, что атмосфера там приятная, еда вкусная, напитки божественные. Кроме глинтвейна, здесь есть согревающие грог и невероятный "Горячий Тодди" на основе виски для тех, кто любит покрепче.

Куда ехать: Оболонский проспект, 26

Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 180 грн

Как работают: с 13:00 до 22:00, время работы уточняйте

DRUZI

Фото: Instagram/druzicafe

Ну, вы поняли, это там, где собираются настоящие друзья и отдыхают тоже по-настоящему. Здесь гордятся картой глинтвейна. Он здесь и грушево-розмариновый, и карамельно-имбирный и клюквенный.

Куда ехать: ул.Прорезная, 3/5

Что попробовать: глинтвейн красный/белый – 79 грн

Как работают: с 09:00 до 23:00, время работы уточняйте

Gnezdo Bar

Фото: Facebook/GnezdoBarKiev

Завсегдатаи столичных баров давно облюбовали это место. Ведь здесь знают тол в барной философии и неуклонно удивляют не только своими угощениями, но вечеринками. Кроме глинтвейна, здесь можно согреться пуншем и чаем на основе Jagermeister.

Куда ехать: Андреевский спуск, 21

Что попробовать: глинтвейн белый/красный – 70 грн

Как работают: с 15:00 до 22:00

А здесь найдете рецепт глинтвейна из красного вина и мокко-глинтвейна.

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