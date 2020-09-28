Главный напиток осени: как сделать пряное тыквенное латте
Рецепт тыквенного латте от Марты Стюарт
Пряное тыквенное латте – настоящий осенний хит в сети американских кофеен Starbucks. Мы расскажем, как приготовить этот напиток по рецепту Марты Стюарт, известной телеведущей и кулинара. Ингредиенты понадобятся самые простые: тыквенное пюре, кофе, сахар, взбитые сливки и пряности.
Пряное тыквенное латте
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 317 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1 палочка корицы
- 1 целый мускатный орех
- 1 см кусок имбиря, очищенного и нарезанного
- 1 чашка эспрессо или очень крепкого кофе
- Взбитые сливки – для подачи
- Корица – для подачи
- 1/4 стакана сахарного песка
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.
- Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут.
- Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.
Как украсить латте
Сверху выложите ложку взбитых сливок и посыпьте корицей.
Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:
Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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