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Главный напиток осени: как сделать пряное тыквенное латте

Сегодня, 18:25

Рецепт тыквенного латте от Марты Стюарт

Пряное тыквенное латте – настоящий осенний хит в сети американских кофеен Starbucks. Мы расскажем, как приготовить этот напиток по рецепту Марты Стюарт, известной телеведущей и кулинара. Ингредиенты понадобятся самые простые: тыквенное пюре, кофе, сахар, взбитые сливки и пряности.

Пряное тыквенное латте

Латте с тыквой
Латте с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 317 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 1 палочка корицы
  • 1 целый мускатный орех
  • 1 см кусок имбиря, очищенного и нарезанного
  • 1 чашка эспрессо или очень крепкого кофе
  • Взбитые сливки – для подачи
  • Корица – для подачи
  • 1/4 стакана сахарного песка

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Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.
  2. Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут.
  3. Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.

Как украсить латте

Сверху выложите ложку взбитых сливок и посыпьте корицей.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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