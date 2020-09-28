Главный напиток осени: как сделать пряное тыквенное латте

Рецепт тыквенного латте от Марты Стюарт

Пряное тыквенное латте – настоящий осенний хит в сети американских кофеен Starbucks. Мы расскажем, как приготовить этот напиток по рецепту Марты Стюарт, известной телеведущей и кулинара. Ингредиенты понадобятся самые простые: тыквенное пюре, кофе, сахар, взбитые сливки и пряности.

Пряное тыквенное латте

Латте с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

317 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 стакан молока

1 палочка корицы

1 целый мускатный орех

1 см кусок имбиря, очищенного и нарезанного

1 чашка эспрессо или очень крепкого кофе

Взбитые сливки – для подачи

Корица – для подачи

1/4 стакана сахарного песка

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь. Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут. Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.

Как украсить латте

Сверху выложите ложку взбитых сливок и посыпьте корицей.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Напомним, ранее мы писали, как сделать золотое латте с куркумой, а также делились рецептом латте матча.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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