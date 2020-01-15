"Голодная" кутья на Крещенский Сочельник: как ее приготовить

К празднику Крещения Господня готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников – "голодную"

Кутья на Крещенский Сочельник Фото: Depositphotos

Каждый год 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, а 18 января вечером – Крещенский Сочельник. Это вечер-приготовление, день строгого поста. Поэтому Крещенский сочельник часто называют "Голодной" или "Бедной" (второй) кутьей.

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Такое название можно объяснить по-разному: в этот день до первой звезды наши предки воздерживались от пищи и пили совсем понемногу. Затем вся семья садилась за стол и ела постные, или "голодные" блюда". Были разрешены только постные каши, овощи, чай, компот, хлеб, а также сочиво из риса или пшеницы, мака, меда и изюма. Главное, чтобы все было скромно, без излишеств.

"Голодная" кутья на Крещенский Сочельник

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

100 г мака

1 стакан очищенных грецких орехов

100 г изюма

Вода

Жидкий мед

Способ приготовления:

Пшеницу промыть, залить холодной водой и оставить на ночь. Промыть, влить 3.5 стакана воды и варить на слабом огне около 2 часов. Сохранить 100 мл отвара. Мак залить кипятком, оставить до остывания воды. Слить жидкость, растереть мак добела. Грецкие орехи порубить. Изюм залить на 10 минут кипятком, обсушить. Соединить в миске все ингредиенты, добавить в кутью мед по вкусу и 100 мл отвара.

Полезный совет

Кутью можно заливать не водой от крупы, а узваром. Тогда меда понадобится меньше.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что происходит с человеком после крещения водой. Мы также делились советами, как правильно окунаться в прорубь.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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