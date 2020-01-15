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"Голодная" кутья на Крещенский Сочельник: как ее приготовить

К празднику Крещения Господня готовят последнюю кутью рождественско-новогодних праздников – "голодную"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Кутья на Крещенский Сочельник
Кутья на Крещенский Сочельник
Фото: Depositphotos

Каждый год 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, а 18 января вечером – Крещенский Сочельник. Это вечер-приготовление, день строгого поста. Поэтому Крещенский сочельник часто называют "Голодной" или "Бедной" (второй) кутьей.

Смотрите видео о крещенских купаниях в Украине:

Такое название можно объяснить по-разному: в этот день до первой звезды наши предки воздерживались от пищи и пили совсем понемногу. Затем вся семья садилась за стол и ела постные, или "голодные" блюда". Были разрешены только постные каши, овощи, чай, компот, хлеб, а также сочиво из риса или пшеницы, мака, меда и изюма. Главное, чтобы все было скромно, без излишеств.

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"Голодная" кутья на Крещенский Сочельник

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 100 г мака
  • 1 стакан очищенных грецких орехов
  • 100 г изюма
  • Вода
  • Жидкий мед

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть, залить холодной водой и оставить на ночь.
  2. Промыть, влить 3.5 стакана воды и варить на слабом огне около 2 часов. Сохранить 100 мл отвара.
  3. Мак залить кипятком, оставить до остывания воды. Слить жидкость, растереть мак добела.
  4. Грецкие орехи порубить. Изюм залить на 10 минут кипятком, обсушить.
  5. Соединить в миске все ингредиенты, добавить в кутью мед по вкусу и 100 мл отвара.

Полезный совет

Кутью можно заливать не водой от крупы, а узваром. Тогда меда понадобится меньше.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что происходит с человеком после крещения водой. Мы также делились советами, как правильно окунаться в прорубь.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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