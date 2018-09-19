Гордон Рамзи назвал пять блюд, которые должен уметь готовить каждый

Научитесь готовить эти базовые блюда и добавьте разнообразие в свое меню

Гордон Рамзи назвал пять базовых блюд Фото: instagram.com/gordongram

Для многих людей приготовление пищи может показаться сложной задачей. Трудно научиться хорошо готовить, когда вы все время заняты работой (или смотрите Netflix). К счастью, известный британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал о пяти лучших блюдах, которые каждый гурман должен освоить прямо сейчас.

Отличный бургер

Гордон Рамзи считает, что все должны уметь готовить бургеры Фото: instagram.com/gordongram

Даже Рамзи знает, что нет ничего лучше, чем бургер! "Все любят вкусные бургеры, – написал Гордон. "Так что это действительно важно".

Здоровый завтрак

Хлеб, пашот и пюре из авокадо – вкусный и полезный завтрак Фото: instagram.com/gordongram

Завтрак имеет принципиальное значение для хорошего начала дня, поэтому он должен быть разнообразным, вкусным и, главное, полезным.

"Вы можете приготовить яйцо пашот, намазку для хлеба из авокадо или сделать вкусный омлет. Выбирайте блюдо на свой вкус" – сказал шеф-повар.

Тушеное блюдо

Гордон рекомендует освоить тушеные ребра Фото: instagram.com/gordongram

"Это то, что вы можете приготовить в понедельник и есть до самой пятницы", – посоветовал Рамзи, назвав тушеные говяжьи ребрышки в качестве примера.

Блюдо из курицы

Белое куриное мясо содержит минимум жира Фото: instagram.com/gordongram

"С точки зрения здорового питания, – сказал Гордон, – блюда из курицы – очевидный фаворит". Богатую белком куриную грудку легко приготовить десятками разных способов, и она подойдет к любому гарниру.

Вкусный десерт

Десерты помогают сблизиться, считает Гордон Фото: instagram.com/gordongram

По мнению шефа, десерты – это то, что объединяет людей. "Принести кому-то в подарок восхитительный домашний торт и съесть его за чашечкой кофе гораздо приятнее, чем вручить шарф, свитер или пару носков". Мы не можем не согласиться: десерты действительно существуют для того, чтобы наслаждаться ими вместе.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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