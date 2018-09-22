Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться

По мнению шефа, эти тенденции сильно переоценены

Гордон Рамзи не одобряет многие кулинарные тренды Фото: Getty

Гордон Рамзи никогда не уклоняется от того, чтобы поделиться своими истинными чувствами. Недавно он жестко высказался о нескольких тенденциях в еде, которые, по его мнению, должны уйти в прошлое. Когда журналист Popsugar спросил, какие конкретные тренды в мире еды и ресторанов должны умереть как можно скорее, Гордон дал три страстных ответа.

Пена

Карпаччо из ресторана Гордона Фото: popsugar.com

Пена – это первая тенденция, с которой Гордон Рамзи не согласен. И хотя в меню его ресторана есть карпаччо из ананаса с пеной, он считает, что делать пену из любого соленого блюда не стоит.

"Когда я был в Сент-Поле, кто-то подал мне пену из костного мозга. Когда я заказываю костный мозг, я не думаю, что мне принесут его в виде пены. Вы можете немного повеселиться с десертами, но несладкие блюда с пеной иногда выглядят как ядовитые отходы в бассейне с застоявшейся водой".

Вагю

Японская мраморная говядина Фото: pixabay.com

В меню любого дорогого ресторана или стейк-хауса можно найти вагю. Это высококачественный отруб японской говядины, который славится своей нежностью и мраморностью.

"Это особенное мясо. Оно заслуживает деликатного обращения. Но, куда бы вы ни пошли, из вагю готовят чертовы митболы. Приберегите его. Позвольте ему стать особенным", – считает шеф-повар.

Трюфельное масло

Трюфельное масло Фото: pixabay.com

Гордон Рамзи питает особые чувства к макаронам с сыром и трюфельным маслом, которые часто подают в американских ресторанах.

Он сказал: "Самое худшее для меня – трюфельное масло. Меня бесит, когда люди щедро поливают им еду. На самом деле, чтобы не испортить вкус блюда, нужна самая малость".

Напомним, ранее Гордон Рамзи рассказал, где ни за что не станет есть. Он также заявил, что намерен оставить детей без наследства.

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