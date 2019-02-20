Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гордон Рамзи поделился рецептом идеальной запеченной свинины

Известный шеф готовит мясо в духовке с айвой, сыром, чесноком и пряными травами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Фото: gordonramsay.com

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12 звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу. Сегодня мы расскажем, как запечь мясо по его рецепту.

Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи

Свинина с айвой и сыром
Свинина с айвой и сыром
Фото: gordonramsay.com

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины (свиная шея или корейка)
  • 175 г сыра манчего
  • 150 г мармелада из айвы
  • 2 веточки шалфея
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 головка чеснока
  • масло оливковое
  • 200 мл хереса
  • Морская соль и свежемолотый черный перец

Читайте также
Черничный чизкейк в стаканчиках: рецепт от Гордона Рамзи

Рецепт приготовления:

  1. Надрезаем корейку, создавая карман для начинки.
  2. Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой.
  3. Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим.
  4. Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 C первые 20 минут, остальное время при 180 С.
  5. Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут.
  6. Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: каннеллони с индейкой и грибами Лайфхак: как приготовить шашлык, не выходя из дома Цыпленок с соусом из помидоров и перца от Юлии Высоцкой Идея для праздничного ужина: утка, фаршированная фруктовым ассорти
свинина рецепт Гордон Рамзи айва
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Хто буде наступним чоловіком Ані Лорак? Є три кандидати
Хто буде наступним чоловіком Ані Лорак? Є три кандидати

Популярные статьи

Сегодня, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

Вчера, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Вчера, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Вчера, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Ольга Сумская и Ада Роговцева снялись в клипе знаменитого певца

Вчера, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Вчера, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

18 февраляFun

"Меня сравнивали с китом": женщина ради дочери похудела на 95 килограммов

18 февраляFun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраляWellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

18 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

18 февраляFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

18 февраляFun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Новости партнеров

В России подстрелили известного актера: первые детали
В России подстрелили известного актера: первые детали
Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)
Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль
В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019
В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Как приготовить вкусные драники из кабачков
Как приготовить вкусные драники из кабачков