Гордон Рамзи поделился рецептом идеальной запеченной свинины
Известный шеф готовит мясо в духовке с айвой, сыром, чесноком и пряными травами
Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12 звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу. Сегодня мы расскажем, как запечь мясо по его рецепту.
Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (свиная шея или корейка)
- 175 г сыра манчего
- 150 г мармелада из айвы
- 2 веточки шалфея
- 1 веточка тимьяна
- 1 головка чеснока
- масло оливковое
- 200 мл хереса
- Морская соль и свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Надрезаем корейку, создавая карман для начинки.
- Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой.
- Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим.
- Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 C первые 20 минут, остальное время при 180 С.
- Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут.
- Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку. Приятного аппетита!
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:
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Источник: Сегодня