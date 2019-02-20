Гордон Рамзи поделился рецептом идеальной запеченной свинины

Известный шеф готовит мясо в духовке с айвой, сыром, чесноком и пряными травами

Гордон Рамзи Фото: gordonramsay.com

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 12 звезд Мишлен. Кроме этого, он является ведущим многих кулинарных шоу. Сегодня мы расскажем, как запечь мясо по его рецепту.

Фаршированная свинина с сыром и айвой от Гордона Рамзи

Свинина с айвой и сыром Фото: gordonramsay.com

Ингредиенты:

1 кг свинины (свиная шея или корейка)

175 г сыра манчего

150 г мармелада из айвы

2 веточки шалфея

1 веточка тимьяна

1 головка чеснока

масло оливковое

200 мл хереса

Морская соль и свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

Надрезаем корейку, создавая карман для начинки. Нарезаем ломтиками сыр манчего и айвовое желе. Выкладываем сыр и желе слоями на мясо. Добавляем листья шалфея. Сворачиваем мясо в рулет. Перевязываем бечевкой. Выкладываем тимьян и шалфей на противень. Выкладываем рулет на зелень кожей вверх. Помещаем под корейку разрезанные пополам головки чеснока. Добавляем оливковое масло. Солим и перчим. Ставим в разогретую духовку на 60 минут. Выпекаем свинину при 220 C первые 20 минут, остальное время при 180 С. Ставим противень из-под свинины на огонь. Наливаем немного хереса. Тушим в течение нескольких минут. Добавляем сок, вытекающий из рулета. Перемешиваем. Поливаем получившимся соусом корейку. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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