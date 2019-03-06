Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Подборка аппетитных блюд на любой вкус

Куриная грудка с салатом Фото: freepik.com

Горячие блюда – один из главных пунктов праздничного меню. Рецепты на 8 марта должны быть небанальными, но и не сложными и вычурными. Читайте в нашей подборке, что приготовить на 8 Марта.

Свинина с яблоками и курагой в духовке

Свинина с начинкой Фото: Depositphotos

Рулет из свиной вырезки – универсальное праздничное блюдо, которое можно готовить с самыми разными начинками. Мы расскажем, как запечь вырезку с яблоками, курагой и луком.

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки или корейки

2-3 яблока

100 г кураги

1 луковица

1 ст.л меда

Щепотка молотого кориандра

Соль, перец

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Свинину помыть и обсушить. Сделать по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвинуть мясо руками и сделать глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскрыть кусок мяса как книгу. Надрезать утолщенные места, если они есть, накрыть мясо пленкой и отбить молотком так, чтобы толщина слоя была 1,5-2 см. Очищенные яблоки нарезать дольками, предварительно замоченную курагу – кубиками, лук мелко порубить. Приправить кориандром, солью и молотым перцем, перемешать. Выложить начинку на мясо, свернуть в рулет и при необходимости скрепить вырезку кулинарной нитью. Поместить мясо на противень, смазанный растительным маслом. Запекать в разогретой до 180 С духовке 1 час 20 минут, периодически поливая свинину соком, выделяющимся при запекании.

Запеченный лосось с горчицей и медом

Запеченное филе лосося Фото: Depositphotos

Красная рыба с медом и горчицей – это просто, быстро и очень вкусно. Для приготовления блюда используйте только свежего лосося хорошего качества.

Ингредиенты:

680-900 г филе лосося

1 1/2 столовой ложки меда

1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы

3 зубчика чеснока, измельченных

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 205 C. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль. Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки. Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 C в течение 8–10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.

Цыпленок с соусом из помидоров и перца

Запеченный цыпленок Фото: freepik.com

Если запечь цыпленка в духовке до хрустящей корочки, а затем подать его с ароматным соусом из томатов и перца, то получится идеальное блюдо для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для соуса:

Сочные помидоры – 2 шт.

Перец сладкий красный – 2 шт.

Перец чили красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Уксус из хереса – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Майоран сушеный – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для цыпленка:

Небольшая тушка цыпленка – 1 шт.

Майоран свежий – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Масло оливковое – 2 ст. л.

Перец черный молотый – 1 щепотка

Соль морская – 1/4 ч. л.

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 С. Тушку цыпленка вымыть, просушить бумажным полотенцем, проткнуть вилкой в нескольких местах, на коже сделать надрезы. Почистить 2 зубчика чеснока, измельчить их и начинить надрезы в тушке. Свежий майоран мелко порубить. Присыпать цыпленка свежим майораном, посолить и поперчить, выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой духовке 35–40 минут. Сладкий перец положить в глубокий противень и запекать 30–40 минут. Поместить запеченный перец на несколько минут в полиэтиленовый пакет и плотно закрыть, затем почистить, вынуть семена и нарезать мякоть небольшими кусочками. Оставшийся чеснок почистить и измельчить. Перец чили, удалив семена, мелко порубить. Приготовить соус: разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла, обжарить чеснок и чили, добавить щепотку сухого майорана. Помидоры разрезать пополам, натереть мякоть на терке и добавить в сковороду. Уваривать соус в течение 4–5 минут, чтобы он стал гуще. Добавить кусочки запеченного перца, винный уксус и щепотку соли. Подавать цыпленка с соусом.

Запеченная дорада с помидорами черри и оливками

Дорада с оливками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Дорада – это вкусная и полезная рыба, которую очень сложно испортить. Поэтому приготовить ее по силам даже начинающим кулинарам. Мы расскажем, как запечь дораду в средиземноморском стиле.

Ингредиенты:

Дорада – 2 тушки

Филе анчоусов – 6 шт.

Смесь оливок и маслин – 12 шт.

Помидоры черри – 12 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Тимьян – 4 стебля

Вино белое – 4 ст.л.

Сливочное масло

Рецепт приготовления:

Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем. Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги. Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут. Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Куриные рулетики с начинкой Фото: Depositphotos

Куриные рулетики с сыром и зеленью – простое, вкусное и полезное блюдо. Этот рецепт поможет превратить любой обед или ужин в праздничный.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Сыр твердый – 50 г

Масло оливковое – 3-4 ст. л.

Петрушка (зелень) – 1 пучок

Горчица готовая – 1 ч. л.

Зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать вдоль на две части каждое филе. Отбить каждую часть с двух сторон. Для начинки смешать в миске тертый сыр, мелко нашинкованный чеснок, петрушку и горчицу. Хорошо перемешать. Каждое филе натереть солью и смазать оливковым маслом. Выложить начинку на мясо. Свернуть каждое филе рулетиком и уложить в форму для запекания. Добавить еще 2 ст. л. оливкового масла и поставить в духовку. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовые рулетики остудить в форме. Подавать вместе с овощами гриль и отварным рисом.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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