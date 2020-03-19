Согревающие напитки для детей: ТОП-5 рецептов
Рецепт безалкогольных горячих напитков
Чашка согревающего безалкогольного напитка – самый простой способ профилактики простуды. Дети нуждаются в этой защите еще больше.
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Мы поделимся рецептами горячих напитков для детей, которые легко приготовить в домашних условиях. Они содержат витаминные добавки, которые способствуют укреплению иммунитета.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан черного чая
- 50 мл клюквенного сока
- 50 мл клубничного сока
- 50 мл малинового сока
- Сахарный сироп – по вкусу
- Мята – 1 листик
- Грейпфрут – 1 долька
Способ приготовления:
- Заварить стакан крепкого черного чая.
- В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть.
- Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.
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Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Кипяток – 100 мл
- Какао порошок – 3 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- В сотейник влить молоко и поставить на огонь.
- В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать.
- В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар.
- Хорошо перемешать и довести до кипения.
- Разлить по кружкам и подавать к столу.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 л нефильтрованного яблочного сока
- 6 гвоздик
- 3-4 звездочки аниса
- 1/4 мускатного ореха, мелко натертого
- 1 палочка корицы
- 1 стручок ванили, разрезанный пополам
- Сок 1 апельсина
- Сок 2 клементинов
- 1 гранат, сок и семена
- 4-5 столовых ложек мелкого сахара
Способ приготовления:
- Вылейте сок в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
- Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут.
- Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу.
- Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Темный шоколад – 50 г
- Банан – 1 шт.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Молотая корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Нагреть молоко, добавить ванильный сахар и перемешать.
- Очищенный банан положить в блендер и сделать пюре.
- Добавить в теплое молоко банановое пюре и продолжить нагревать.
- Разломать шоколад на кусочки и положить в кастрюлю с бананом и молоком. Хорошо перемешать, чтобы шоколад растворился.
- Когда масса станет однородной, снять напиток с огня и разлить по чашкам. Сверху посыпать молотой корицей.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 7 бутонов гвоздики
- 2 ч.л. черного чая
- 2 горошины душистого перца
- 1 палочка корицы
- 1 звездочка бадьяна
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.
- В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить три минуты.
- Затем добавить фрукты и готовить еще три минуты.
- Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.
- Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.
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