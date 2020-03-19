Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Согревающие напитки для детей: ТОП-5 рецептов

Рецепт безалкогольных горячих напитков

Ирина Павлина
Сегодня, 11:10

Чашка согревающего безалкогольного напитка – самый простой способ профилактики простуды. Дети нуждаются в этой защите еще больше.

Читайте также:
Как сделать горячий шоколад с зефиром

Мы поделимся рецептами горячих напитков для детей, которые легко приготовить в домашних условиях. Они содержат витаминные добавки, которые способствуют укреплению иммунитета.

Ягодно-мятный тодди

Чайный тодди с ягодами
Чайный тодди с ягодами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан черного чая
  • 50 мл клюквенного сока
  • 50 мл клубничного сока
  • 50 мл малинового сока
  • Сахарный сироп – по вкусу
  • Мята – 1 листик
  • Грейпфрут – 1 долька

Способ приготовления:

  1. Заварить стакан крепкого черного чая.
  2. В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть.
  3. Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Какао на молоке

Какао напиток
Какао напиток
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Кипяток – 100 мл
  • Какао порошок – 3 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В сотейник влить молоко и поставить на огонь.
  2. В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать.
  3. В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар.
  4. Хорошо перемешать и довести до кипения.
  5. Разлить по кружкам и подавать к столу.

Яблочный сидр от Джейми Оливера

Горячий яблочный сидр
Горячий яблочный сидр
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 л нефильтрованного яблочного сока
  • 6 гвоздик
  • 3-4 звездочки аниса
  • 1/4 мускатного ореха, мелко натертого
  • 1 палочка корицы
  • 1 стручок ванили, разрезанный пополам
  • Сок 1 апельсина
  • Сок 2 клементинов
  • 1 гранат, сок и семена
  • 4-5 столовых ложек мелкого сахара

Способ приготовления:

  1. Вылейте сок в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
  2. Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут.
  3. Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу.
  4. Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.

Согревающий шоколадно-банановый коктейль

Горячий коктейль с бананом и шоколадом
Горячий коктейль с бананом и шоколадом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Темный шоколад – 50 г
  • Банан – 1 шт.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Молотая корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нагреть молоко, добавить ванильный сахар и перемешать.
  2. Очищенный банан положить в блендер и сделать пюре.
  3. Добавить в теплое молоко банановое пюре и продолжить нагревать.
  4. Разломать шоколад на кусочки и положить в кастрюлю с бананом и молоком. Хорошо перемешать, чтобы шоколад растворился.
  5. Когда масса станет однородной, снять напиток с огня и разлить по чашкам. Сверху посыпать молотой корицей.

Фруктовый чай безалкогольный

Безалкогольный фруктовый чай
Безалкогольный фруктовый чай
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 7 бутонов гвоздики
  • 2 ч.л. черного чая
  • 2 горошины душистого перца
  • 1 палочка корицы
  • 1 звездочка бадьяна
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.
  2. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить три минуты.
  3. Затем добавить фрукты и готовить еще три минуты.
  4. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.
  5. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить облепиховый чай. "Сегодня" также писали, как сварить горячий шоколад с апельсином.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на завтрак: рецепты сырников на любой вкус Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки Что съесть на ужин легкое: рецепты вкусных салатов без майонеза Три рецепта тонких блинов на молоке
рецепты напитки согревающие напитки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
10 российских актеров, востребованных на Западе
10 российских актеров, востребованных на Западе

Популярные статьи

Сегодня, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Вчера, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Вчера, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

17 мартаFun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

17 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

17 мартаFood

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

17 мартаFun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
7 великолепных фильмов, смысл которых мало кто понял
7 великолепных фильмов, смысл которых мало кто понял
Повзрослевшие дети звезд «Квартал 95» поразили внешностью: фото
Повзрослевшие дети звезд «Квартал 95» поразили внешностью: фото
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек