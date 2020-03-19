Согревающие напитки для детей: ТОП-5 рецептов

Рецепт безалкогольных горячих напитков

Чашка согревающего безалкогольного напитка – самый простой способ профилактики простуды. Дети нуждаются в этой защите еще больше.

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Мы поделимся рецептами горячих напитков для детей, которые легко приготовить в домашних условиях. Они содержат витаминные добавки, которые способствуют укреплению иммунитета.

Ягодно-мятный тодди

Чайный тодди с ягодами Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан черного чая

50 мл клюквенного сока

50 мл клубничного сока

50 мл малинового сока

Сахарный сироп – по вкусу

Мята – 1 листик

Грейпфрут – 1 долька

Способ приготовления:

Заварить стакан крепкого черного чая. В бокал для горячих напитков налить три вида соков из красных ягод, добавить сахарный сироп, заваренный чай, подогреть. Добавить листик мяты и дольку грейпфрута. Подавать напиток горячим.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Какао на молоке

Какао напиток Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Кипяток – 100 мл

Какао порошок – 3 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

В сотейник влить молоко и поставить на огонь. В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать. В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар. Хорошо перемешать и довести до кипения. Разлить по кружкам и подавать к столу.

Яблочный сидр от Джейми Оливера

Горячий яблочный сидр Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 л нефильтрованного яблочного сока

6 гвоздик

3-4 звездочки аниса

1/4 мускатного ореха, мелко натертого

1 палочка корицы

1 стручок ванили, разрезанный пополам

Сок 1 апельсина

Сок 2 клементинов

1 гранат, сок и семена

4-5 столовых ложек мелкого сахара

Способ приготовления:

Вылейте сок в большую кастрюлю на медленном огне и дайте ему прогреться в течение нескольких минут. Добавьте все специи и соки и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшите нагрев и оставьте на 5–8 минут. Попробуйте напиток и добавьте сахар по вкусу. Разлейте горячий яблочный сидр в бокалы или кружки и подавайте теплым.

Согревающий шоколадно-банановый коктейль

Горячий коктейль с бананом и шоколадом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Темный шоколад – 50 г

Банан – 1 шт.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Молотая корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нагреть молоко, добавить ванильный сахар и перемешать. Очищенный банан положить в блендер и сделать пюре. Добавить в теплое молоко банановое пюре и продолжить нагревать. Разломать шоколад на кусочки и положить в кастрюлю с бананом и молоком. Хорошо перемешать, чтобы шоколад растворился. Когда масса станет однородной, снять напиток с огня и разлить по чашкам. Сверху посыпать молотой корицей.

Фруктовый чай безалкогольный

Безалкогольный фруктовый чай Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 мл воды

1 яблоко

1 апельсин

7 бутонов гвоздики

2 ч.л. черного чая

2 горошины душистого перца

1 палочка корицы

1 звездочка бадьяна

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить три минуты. Затем добавить фрукты и готовить еще три минуты. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить облепиховый чай. "Сегодня" также писали, как сварить горячий шоколад с апельсином.

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