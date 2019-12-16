Горячие закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов из курицы
Лучшие рецепты закусок из куриного филе
Не знаете, какие горячие закуски приготовить на Новый год 2020? Мы предлагаем рецепты необычных блюд из курицы. Они вкусные, сытные и довольно просто готовятся.
Смотрите видео, как сделать куриные маффины:
Так как куриное филе отличается довольно нейтральным вкусом, его можно сочетать с самыми разными ингредиентами.
Турноверы с курицей, беконом и кукурузой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3-4 филе куриных бедер
- 500 г упаковка слоеного теста
- 5 полосок бекона
- 1 маленькая банка консервированной кукурузы
- зелень – несколько веточек
- 2 картофелины
- Соль, молотый перец
- Растительное масло – для обжаривания
- Молоко – для смазывания
- Мука – для раскатывания
Способ приготовления:
- Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить.
- Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу.
- Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень.
- Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки.
- Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 С духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.
Куриные крылышки с песто из петрушки
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 8 куриных крылышек
- 1 ст. л. меда
- 3-4 ст. л. соевого соуса
- Растительное масло
Для песто:
- 1 пучок петрушки
- 50 г миндаля
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла.
- Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться.
- Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло.
- Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС.
- Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.
Жюльен с грибами и курицей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 200 г сливок
- 100 г лука
- 100 г твердого сыра
- 1 ч.л. муки
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
- Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
- Сыр натереть на терке.
- Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
- Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
- Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
- Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 ºС в течение 20 минут или до румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.
Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 400 г помидор черри
- Растительное масло
Для маринада:
- 1 ст.л. меда
- 50 г кетчупа
- 1 ст.л. горчицы готовой
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску.
- Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус.
- Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа.
- Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки.
- Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.
Хрустящие куриные стрипсы
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 филе куриных грудок без кожи
- 2 яичных белка
- 1 стакан нутовой муки
- 1 стакан растительного масла для жарки
- 3 ст.л. порошка карри
- 1 ч.л. сладкого молотого красного перца
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить.
- Разогреть растительное масло для фритюра.
- Смешать в миске нутовую муку, специи и соль.
- Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать.
- Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут.
- Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
- Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.
Напомним, ранее мы делились рецептом закусочных пирожков с курицей от ведущего Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом теплого куриного салата от Джейми Оливера.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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