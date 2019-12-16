Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Горячие закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов из курицы

Лучшие рецепты закусок из куриного филе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Горячие закуски из курицы на Новый год
Горячие закуски из курицы на Новый год
Фото: Depositphotos

Не знаете, какие горячие закуски приготовить на Новый год 2020? Мы предлагаем рецепты необычных блюд из курицы. Они вкусные, сытные и довольно просто готовятся.

Смотрите видео, как сделать куриные маффины:

Так как куриное филе отличается довольно нейтральным вкусом, его можно сочетать с самыми разными ингредиентами.

Читайте также:
Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

Турноверы с курицей, беконом и кукурузой

Турноверы с курицей
Турноверы с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3-4 филе куриных бедер
  • 500 г упаковка слоеного теста
  • 5 полосок бекона
  • 1 маленькая банка консервированной кукурузы
  • зелень – несколько веточек
  • 2 картофелины
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло – для обжаривания
  • Молоко – для смазывания
  • Мука – для раскатывания

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить.
  2. Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу.
  3. Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень.
  4. Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки.
  5. Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 С духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.

Куриные крылышки с песто из петрушки

Куриные крылышки в духовке
Куриные крылышки в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 8 куриных крылышек
  • 1 ст. л. меда
  • 3-4 ст. л. соевого соуса
  • Растительное масло

Для песто:

  • 1 пучок петрушки
  • 50 г миндаля
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла.
  2. Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться.
  3. Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло.
  4. Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС.
  5. Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.

Жюльен с грибами и курицей

Жюльен классический с курицей и грибами
Жюльен классический с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • 100 г лука
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч.л. муки
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть.
  2. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость.
  5. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать.
  6. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут).
  7. Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 ºС в течение 20 минут или до румяной корочки.
  8. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри

Шашлык из курицы на шпажках
Шашлык из курицы на шпажках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 400 г помидор черри
  • Растительное масло

Для маринада:

  • 1 ст.л. меда
  • 50 г кетчупа
  • 1 ст.л. горчицы готовой
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску.
  2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус.
  3. Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа.
  4. Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки.
  5. Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.

Хрустящие куриные стрипсы

Куриные стрипсы
Куриные стрипсы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 филе куриных грудок без кожи
  • 2 яичных белка
  • 1 стакан нутовой муки
  • 1 стакан растительного масла для жарки
  • 3 ст.л. порошка карри
  • 1 ч.л. сладкого молотого красного перца
  • Свежемолотый черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить.
  2. Разогреть растительное масло для фритюра.
  3. Смешать в миске нутовую муку, специи и соль.
  4. Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать.
  5. Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут.
  6. Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
  7. Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептом закусочных пирожков с курицей от ведущего Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом теплого куриного салата от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить постные котлеты: ТОП-5 рецептов Как приготовить крабовый салат "Крыса" на Новый год 2020 Что приготовить из мандаринов: ТОП-5 зимних рецептов Как испечь заливной пирог с капустой и куриным филе: пошаговый рецепт с видео
рецепты Новый год курица закуски горячие блюда Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске
Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

13 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряFun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

13 декабряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 декабряПсихология

Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

13 декабряШоу-бизнес

"Вся Украина будет наша": скандал с "Мисс Львов 2018" получил продолжение

Новости партнеров

Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Маленькая дочь Пугачевой решила
Маленькая дочь Пугачевой решила "сбежать" из России. Видео
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье