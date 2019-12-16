Горячие закуски на Новый год: ТОП-5 рецептов из курицы

Лучшие рецепты закусок из куриного филе

Горячие закуски из курицы на Новый год Фото: Depositphotos

Не знаете, какие горячие закуски приготовить на Новый год 2020? Мы предлагаем рецепты необычных блюд из курицы. Они вкусные, сытные и довольно просто готовятся.

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Так как куриное филе отличается довольно нейтральным вкусом, его можно сочетать с самыми разными ингредиентами.

Турноверы с курицей, беконом и кукурузой

Турноверы с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3-4 филе куриных бедер

500 г упаковка слоеного теста

5 полосок бекона

1 маленькая банка консервированной кукурузы

зелень – несколько веточек

2 картофелины

Соль, молотый перец

Растительное масло – для обжаривания

Молоко – для смазывания

Мука – для раскатывания

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить. Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу. Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень. Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки. Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 С духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.

Куриные крылышки с песто из петрушки

Куриные крылышки в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

8 куриных крылышек

1 ст. л. меда

3-4 ст. л. соевого соуса

Растительное масло

Для песто:

1 пучок петрушки

50 г миндаля

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

Оливковое масло

Способ приготовления:

Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла. Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться. Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло. Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС. Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.

Жюльен с грибами и курицей

Жюльен классический с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

200 г сливок

100 г лука

100 г твердого сыра

1 ч.л. муки

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, залить водой и довести до кипения. Посолить и варить 20 минут. Дать остыть. Нарезать курицу, грибы и лук соломкой. Сыр натереть на терке. Лук обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить грибы и жарить, пока не выпарится почти вся жидкость. Посолить, добавить куриное мясо и перемешать. Всыпать муку и еще раз перемешать. Влить сливки и проварить до загустения (3-5 минут). Выложить подготовленную смесь в кокотницы. Посыпать сыром и запекать при 180 ºС в течение 20 минут или до румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию посыпав зеленью.

Куриные шашлычки на шпажках с помидорами черри

Шашлык из курицы на шпажках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

400 г помидор черри

Растительное масло

Для маринада:

1 ст.л. меда

50 г кетчупа

1 ст.л. горчицы готовой

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Куриное филе помойте, обсушите и порежьте кубиками. Переложите мясо в миску. Приготовьте маринад. Смешайте в миске кетчуп, горчицу, мед, соль и соевый соус. Залейте маринадом мясо и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в прохладном месте на 2 часа. Нанизывайте мясо поочередно с помидорами на деревянные шпажки. Обжарьте куриные шашлычки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета со всех сторон. Не пересушите.

Хрустящие куриные стрипсы

Куриные стрипсы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 филе куриных грудок без кожи

2 яичных белка

1 стакан нутовой муки

1 стакан растительного масла для жарки

3 ст.л. порошка карри

1 ч.л. сладкого молотого красного перца

Свежемолотый черный перец

Соль

Способ приготовления:

Филе курицы нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить. Разогреть растительное масло для фритюра. Смешать в миске нутовую муку, специи и соль. Слегка взбить два яичных белка. Выложить куриные полоски во взбитые белки и перемешать. Небольшие порции курицы панировать в смеси муки и специй, затем так же порциями готовить в в разогретом растительном масле в течение 3-4 минут. Подрумянившиеся полоски вынуть шумовкой и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подавать с зелеными листьями салата, заправленными лимонным соком и оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептом закусочных пирожков с курицей от ведущего Григория Германа. "Сегодня" также делились рецептом теплого куриного салата от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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