Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами
Рецепты аппетитных горячих закусок с шампиньонами
Горячие закуски на Новый год, интересно подобранные и приготовленные, могут разнообразить ваше праздничное меню.
Смотрите видео, в каком порядке подавать блюда на Новый год:
Такие блюда сытные и прекрасно сопровождают алкогольные напитки – пиво, вино или виски. Мы советуем приготовить простые горячие закуски с грибами.
Жюльен в булочках с курицей и грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 300 г куриного филе
- 50 мл подсолнечного масла
- 100 мл сливок
- 200 г шампиньонов
- 2 булочки
- 1 луковица
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
- Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками.
- Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
- Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.
Рулет из лаваша с грибами и картофелем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г шампиньонов
- 1 луковица
- 500 г картофеля
- 2 тонких лаваша
- 1 зубчик чеснока
- 100 мл подсолнечного масла
- Зелень по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите.
- Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре.
- Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень.
- Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью.
- Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет.
- Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.
Фаршированные шампиньоны с сыром
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 20 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- Укроп – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы помойте и у каждого отрежьте ножку и нижнюю часть шляпки. Очистите с помощью чайной ложки шляпку от мякоти.
- Измельчите ножки и мякоть грибов и обжарьте на подсолнечном масле. То же сделайте и с луком.
- Сыр натрите, нарежьте зелень, смешайте с грибами и луком. В смесь выдавите чеснок, добавьте соль и перемешайте.
- Начинку выложите с горкой в грибные шляпки. Форму смажьте сливочным маслом и выложите сверху грибы.
- Разогрейте духовку до 180 ºС и запекайте грибы 15-20 минут.
Напомним, ранее мы делились праздничным рецептом фаршированной свинины с овощами. "Сегодня" также рассказывали, как запечь мясо с клюквой.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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