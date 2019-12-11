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Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

Рецепты аппетитных горячих закусок с шампиньонами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Грибная закуска на Новый год
Грибная закуска на Новый год
Фото: Depositphotos

Горячие закуски на Новый год, интересно подобранные и приготовленные, могут разнообразить ваше праздничное меню.

Смотрите видео, в каком порядке подавать блюда на Новый год:

Такие блюда сытные и прекрасно сопровождают алкогольные напитки – пиво, вино или виски. Мы советуем приготовить простые горячие закуски с грибами.

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Жюльен в булочках с курицей и грибами

Жюльен в булочке с грибами
Жюльен в булочке с грибами
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 300 г куриного филе
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 100 мл сливок
  • 200 г шампиньонов
  • 2 булочки
  • 1 луковица
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком.
  2. Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками.
  3. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр.
  4. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Рулет из лаваша с грибами и картофелем

Лаваш с грибами и картофелем
Лаваш с грибами и картофелем
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 500 г картофеля
  • 2 тонких лаваша
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 мл подсолнечного масла
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите.
  2. Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре.
  3. Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень.
  4. Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью.
  5. Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет.
  6. Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.

Фаршированные шампиньоны с сыром

Грибы, фаршированные сыром
Грибы, фаршированные сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 20 г сливочного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • Укроп – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте и у каждого отрежьте ножку и нижнюю часть шляпки. Очистите с помощью чайной ложки шляпку от мякоти.
  2. Измельчите ножки и мякоть грибов и обжарьте на подсолнечном масле. То же сделайте и с луком.
  3. Сыр натрите, нарежьте зелень, смешайте с грибами и луком. В смесь выдавите чеснок, добавьте соль и перемешайте.
  4. Начинку выложите с горкой в грибные шляпки. Форму смажьте сливочным маслом и выложите сверху грибы.
  5. Разогрейте духовку до 180 ºС и запекайте грибы 15-20 минут.

Напомним, ранее мы делились праздничным рецептом фаршированной свинины с овощами. "Сегодня" также рассказывали, как запечь мясо с клюквой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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