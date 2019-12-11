Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

Рецепты аппетитных горячих закусок с шампиньонами

Грибная закуска на Новый год Фото: Depositphotos

Горячие закуски на Новый год, интересно подобранные и приготовленные, могут разнообразить ваше праздничное меню.

Смотрите видео, в каком порядке подавать блюда на Новый год:

Такие блюда сытные и прекрасно сопровождают алкогольные напитки – пиво, вино или виски. Мы советуем приготовить простые горячие закуски с грибами.

Жюльен в булочках с курицей и грибами

Жюльен в булочке с грибами Фото: Pinterest

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

300 г куриного филе

50 мл подсолнечного масла

100 мл сливок

200 г шампиньонов

2 булочки

1 луковица

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помойте и нарежьте тонкими пластинами. Измельчите лук. Обжарьте на разогретом масле грибы с луком. Отварите филе в подсоленной воде. Нарежьте, смешайте с грибами и сливками. Срежьте верхушку у булочек и достаньте мякоть. Нафаршируйте и натрите сверху сыр. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Рулет из лаваша с грибами и картофелем

Лаваш с грибами и картофелем Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г шампиньонов

1 луковица

500 г картофеля

2 тонких лаваша

1 зубчик чеснока

100 мл подсолнечного масла

Зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите. Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре. Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень. Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью. Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет. Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.

Фаршированные шампиньоны с сыром

Грибы, фаршированные сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

3 ст. л. подсолнечного масла

100 г твердого сыра

1 луковица

20 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

Укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помойте и у каждого отрежьте ножку и нижнюю часть шляпки. Очистите с помощью чайной ложки шляпку от мякоти. Измельчите ножки и мякоть грибов и обжарьте на подсолнечном масле. То же сделайте и с луком. Сыр натрите, нарежьте зелень, смешайте с грибами и луком. В смесь выдавите чеснок, добавьте соль и перемешайте. Начинку выложите с горкой в грибные шляпки. Форму смажьте сливочным маслом и выложите сверху грибы. Разогрейте духовку до 180 ºС и запекайте грибы 15-20 минут.

Напомним, ранее мы делились праздничным рецептом фаршированной свинины с овощами. "Сегодня" также рассказывали, как запечь мясо с клюквой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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