Горячий шоколад с корицей, медом и взбитыми сливками

Рецепт согревающего осеннего напитка

Настоящий горячий шоколад не приготовить ни из какао-порошка, ни из растворимых гранул, для него потребуется хорошая плитка темного шоколада. А чтобы напиток получился по-осеннему ароматным, мы рекомендуем добавить немного меда и корицы.

Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан молока

1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)

2 ст.л. меда

1 ст.л. корицы

100 г черного шоколада

Ванилин – на кончике ножа

Маршмэллоу – для подачи

Способ приготовления:

Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы). В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).

Как подавать напиток

Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.

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