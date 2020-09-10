Горячий шоколад с корицей, медом и взбитыми сливками
Рецепт согревающего осеннего напитка
Настоящий горячий шоколад не приготовить ни из какао-порошка, ни из растворимых гранул, для него потребуется хорошая плитка темного шоколада. А чтобы напиток получился по-осеннему ароматным, мы рекомендуем добавить немного меда и корицы.
Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 209 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)
- 2 ст.л. меда
- 1 ст.л. корицы
- 100 г черного шоколада
- Ванилин – на кончике ножа
- Маршмэллоу – для подачи
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Способ приготовления:
- Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
- В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
- Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).
Как подавать напиток
Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.
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