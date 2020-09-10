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Горячий шоколад с корицей, медом и взбитыми сливками

Сегодня, 19:00

Рецепт согревающего осеннего напитка

Настоящий горячий шоколад не приготовить ни из какао-порошка, ни из растворимых гранул, для него потребуется хорошая плитка темного шоколада. А чтобы напиток получился по-осеннему ароматным, мы рекомендуем добавить немного меда и корицы.

Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками
Горячий шоколад со взбитыми сливками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)
  • 2 ст.л. меда
  • 1 ст.л. корицы
  • 100 г черного шоколада
  • Ванилин – на кончике ножа
  • Маршмэллоу – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
  2. В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
  3. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).

Как подавать напиток

Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:

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Источник: Сегодня
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