Готовим с Лилией Ребрик: рецепт шоколадного торта "Капрезе"
Популярная ведущая рассказала, как испечь вкусный торт без муки
Хотите побаловать себя шоколадом? Даже гуру программ по похудению призывают раз в неделю дать себе возможность немного расслабиться. И рецепт десерта от украинской ведущей Лилии Ребрик идеально для этого подходит.
Лилия предлагает приготовить торт "Капрезе". Это творение итальянских поваров, а они точно знают смысл во вкусных десертах. Особенность торта заключается в том, что он готовится без муки.
Торт "Капрезе"
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 455 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г темного шоколада
- 70 г молочного шоколада
- 120 г сливочного масла
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 100 г жареного миндаля
- 1 ст.л. какао-порошка
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Подготовьте форму: немного смажьте сливочным маслом и присыпьте какао.
- Поломайте на кусочки шоколад, масло нарежьте кубиками.
- Растопите шоколад и масло в глубокой миске на водяной бане. Должна получиться однородная густая масса. Отставьте ее в сторону, пусть немного остынет.
- Между тем измельчите миндаль (можно сделать это в блендере или кофемолке).
- В другую глубокую миску разбейте яйца и соедините их с сахаром.
- Всыпьте молотый миндаль и какао-порошок. Соедините с остывшей шоколадной массой.
- Перемешайте и отправьте в духовку на 40-45 минут. Когда пирог будет готов – слегка присыпьте его какао. Лилия рекомендует добавить немного миндальной крошки.
На заметку
Лилия иногда готовит пирог из трех или даже четырех видов шоколада.
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Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом быстрого домашнего лимонада, а также рассказала, как испечь воздушный бисквит с яблоками.
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