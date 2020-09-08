Готовим с Лилией Ребрик: рецепт шоколадного торта "Капрезе"

Популярная ведущая рассказала, как испечь вкусный торт без муки

Хотите побаловать себя шоколадом? Даже гуру программ по похудению призывают раз в неделю дать себе возможность немного расслабиться. И рецепт десерта от украинской ведущей Лилии Ребрик идеально для этого подходит.

Лилия предлагает приготовить торт "Капрезе". Это творение итальянских поваров, а они точно знают смысл во вкусных десертах. Особенность торта заключается в том, что он готовится без муки.

Торт "Капрезе"

Шоколадно-миндальный торт без муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

455 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г темного шоколада

70 г молочного шоколада

120 г сливочного масла

4 яйца

100 г сахара

100 г жареного миндаля

1 ст.л. какао-порошка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Подготовьте форму: немного смажьте сливочным маслом и присыпьте какао. Поломайте на кусочки шоколад, масло нарежьте кубиками. Растопите шоколад и масло в глубокой миске на водяной бане. Должна получиться однородная густая масса. Отставьте ее в сторону, пусть немного остынет. Между тем измельчите миндаль (можно сделать это в блендере или кофемолке). В другую глубокую миску разбейте яйца и соедините их с сахаром. Всыпьте молотый миндаль и какао-порошок. Соедините с остывшей шоколадной массой. Перемешайте и отправьте в духовку на 40-45 минут. Когда пирог будет готов – слегка присыпьте его какао. Лилия рекомендует добавить немного миндальной крошки.

На заметку

Лилия иногда готовит пирог из трех или даже четырех видов шоколада.

Смотрите видео, как приготовить диетический шоколадный мусс:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом быстрого домашнего лимонада, а также рассказала, как испечь воздушный бисквит с яблоками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться