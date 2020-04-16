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Готовим со звездами куличи на Пасху: вкусные рецепты от Оли Поляковой, NK и Лилии Ребрик

Украинские артистки поделились кулинарными шедеврами

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:20

Уже в это воскресенье, 19 апреля, православный мир будет отмечать светлый праздник – Пасху. Из-за режима карантина украинцы в этом году останутся отмечать праздник дома и уже начинают готовится к этому дню, выпекая куличи. Исключением не стали и звезды отечественного шоу-бизнеса – Оля Полякова, Настя Каменских и Лилия Ребрик. Также мы делились рецептами глазури для куличей.

Творожный кулич от Насти Каменских

Певица Настя Каменских эксклюзивно с Сегодня.Lifestyle поделилась рецептом легкого творожного кулича: "Я всегда слежу за своим питанием, питаюсь сбалансировано и по графику, так что мучные изделия в моем рационе появляются ну очень редко. Поэтому поделюсь с вами рецептом творожной паски – это вкусно и полезно, но сильно тоже не налегайте".

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • сливочное масло – 100-150 г
  • сахар – по вкусу
  • сметана – 150 г
  • миндаль – 100 г
  • изюм или другие сухофрукты по вкусу
  • ванилин

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло взбиваем с сахаром, в получившуюся смесь добавляем творог, ванилин.
  2. Все тщательно перемешиваем, масса должна быть однородной и без явных комочков.
  3. Добавляем часть орехов и сухофруктов, снова перемешиваем.
  4. Лишнюю влагу убираем из получившейся творожной массы через мелкое сито и выкладываем в форму.
  5. Отправляем на ночь или можно даже чуть больше в холодильник.
  6. И финальный аккорд – украшаем готовое блюдо оставшимися сухофруктами и орехами, дайте волю фантазии.

Авторский рецепт воздушного кулича от Оли Поляковой

Украинская певица с охотой делится рецептами с поклонниками на своей странице в Instagram и в честь светлого праздника Оля Полякова опубликовала видео с рецептом пасхального кулича. Как утверждает звезда, тесто у нее выходит всегда воздушное, поэтому свой рецепт считает уникальным.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ингредиенты:

  • 300 мл молока
  • 1,8 кг муки
  • 0,5 кг сахара
  • 0,5 кг сливочного масла
  • 300 г изюма
  • 50 г коньяка
  • дрожжи
  • ваниль
  • желатин
  • сахарная пудра
  • формы для выпекания

Пошаговый способ приготовления кулича смотрите в видео:

Десерт на Пасху от Лилии Ребрик

Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась рецептом сладкого пирога, который любит готовить для родных. С таким десертом справятся даже начинающие кулинары.

"У нас есть традиция – на Пасху мы всегда ездили к моим родителям в Черновцы, – говорит Лилия Ребрик. – Учитывая обстоятельства, в этом году, конечно, такого путешествия не будет. К сожалению. Как и традиционного освящения пасхальной корзины. Но мы стараемся не грустить, воспринимаем этот период так, что его просто надо пережить".

Лилия Ребрик с детьми
Лилия Ребрик с детьми
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Начинка: к 400 г творога (5% или 9% жирности) добавляем 3 яйца, 200 г сметаны (20% или 15%), 125 г сахара (можно меньше), 10 г ванилина, 1 столовую ложку картофельного крахмала. Все перемешиваем блендером и откладываем в сторону, начинка должна немного постоять.

Тесто: 250-300 г муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и 50 г какао. Все растираем руками. Должна получиться мелкая мокрая крошка.

Творожный пирог от Лилии Ребрик
Творожный пирог от Лилии Ребрик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Способ приготовления: Берем форму, стелем пергаментную бумагу (ничем не смазываем), чуть больше половины теста высыпаем в форму, дальше заливаем начинкой и посыпаем сверху оставшимся тестом. Ставим в разогретую духовку на 180 ºС на 40 минут. Пирог готов!

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича.

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