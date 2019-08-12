Праздничный стол на Спасы: чем полезны яблоки, мед и орехи

Блюда на августовские Спасы не только порадуют своим вкусом, но и помогут подправить здоровье

Спасы отмечают 14, 19 и 29 августа Фото: Depositphotos

Август — не просто последний летний месяц, но еще и время уборки урожая, а значит, на нашем столе появится небывалое разнообразие вкусных и полезных продуктов. Этим стоит воспользоваться, готовясь отмечать православные Спасы.

Смотрите видео, как праздновать Спасы в августе 2019:

Основные продукты Спасного стола — яблоки, мед и орехи. Однако их можно и нужно есть не просто в чистом виде, а включив фантазию и создавая из них разнообразные блюда. Как это делать грамотно, рассказали диетолог Борис Скачко и натуропат Елена Свитко.

Яблочный Спас 2019: чем полезны яблоки

Яблоки полезны для здоровья Фото: Depositphotos

Яблоки справедливо называют плодом здоровья. Они содержат много витаминов — С, В1, В2, Р, Е, а также магний и калий. Также "плоды раздора" — источник легкоусвояемого железа, к тому же еще и гипоаллергенный. При этом самые полезные яблочки — мелкие, кислые и дикие, которые продаются на базаре дешевле всего и своим видом гурманов не привлекают.

Есть плоды лучше в натуральном виде, хотя и при термической обработке они почти не теряют своей пищевой и энергетической ценности. Не забывайте также один важный момент: чем дольше лежат яблоки, тем меньше в них остается витаминов.

Яблочная диета

Яблоки помогут похудеть Фото: Depositphotos

Диета на яблоках эффективна и полезна для гипертоников, а также хороша в качестве профилактики атеросклероза. Первый вариант обеспечит вам "таяние" в 1 кг в день. Для этого в течение дня надо есть только яблоки (для разнообразия можно и печеные) и пить много воды, зеленого чая и отваров трав (естественно, без сахара). Если голод совсем уж берет за горло, можно совместить яблоки с кефиром — 0,5 стакана на одно яблоко 5 раз в день.

Второй вариант — гарантия избавления от 5—6 кг за 6 дней. Меню такое: в понедельник — 1 кг яблок; во вторник — 1,5 кг; в среду и четверг — по 2 кг; в пятницу — опять 1,5 кг; в субботу — 1 кг. Во время диеты можно пить чай (лучше зеленый) и перекусывать сухариками из черного хлеба. Также можно позволить себе немного кефира или нежирного йогурта. Выход из диеты должен быть постепенным.

Можно есть отварные овощи, разваристые крупы и овощные супы-пюре. Нельзя: жареное, жирное, соленое, копченое, острое, сладкое и алкоголь.При этом нужно знать, какой сорт яблок подходит именно вам, а также понимать, возможен ли в принципе такой яблочный эксперимент при вашем состоянии здоровья. Узнать об этом вы можете у своего врача.

Медовый Спас 2019: чем полезен мед

Мед можно есть вместо сахара Фото: freepik.com

"Самый полезный продукт — это мед", — говорил известный специалист сладких наук Винни-Пух. Диетологи с ним согласны и поэтому рекомендуют есть полезную сладость круглый год, а не только на Медовый спас (14 августа), при этом не забывая изучить его важные свойства. Так, липовый мед помогает в лечении "женских" заболеваний, гречневый — при болезнях сердца, боярышниковый возвращает мужскую силу, а сафоровый заживляет раны.

Почему мед нельзя нагревать

Специалисты в голос говорят, что мед ни в коем случае нельзя подогревать, поэтому не стоит класть его в кружку с горячим напитком, как сахар, иначе он попросту превращается в канцероген. Лучше есть мед вприкуску с чаем. Это правило касается и выпечки на меду, поэтому запоминаем: добавлять в тесто мед не нужно, а вот смазать уже готовый пирог можно.

Как правильно есть мед

Мед может вызвать аллергию Фото: Pixabay

Мед отлично сочетается с яблоками и орехами, но с ограничениями. Так, первое сочетание противопоказано диабетикам, а со вторым нужно соблюдать пропорции: если орехов будет много, они не смогут усвоиться, начнут гнить и бродить в кишечнике, вызывая вздутие живота и расстройства ЖКТ. Поэтому в рационе их стоит разделять: сначала мед (можно даже разбавить его холодной водой и выпить в качестве аперитива), а через полтора часа — орехи.

Как сделать медовый массаж

Мед не только едят: с его помощью еще и возвращают красоту и молодость. Один из способов — медовый массаж. Лечебное действие этой процедуры основано на взаимодействии кожи и биологически активных веществ в меду. Поэтому после такого массажа улучшается кровообращение, выводятся токсины (вместе с потом), очищается кожа, снижается умственная и физическая утомляемость, риск нарушений сна, ожирения, остеохондроза, вегето-сосудистой дистонии, артроза суставов. К тому же благодаря содержанию гликутила мед хорошо усваивается клетками мышц и помогает поддерживать мышечный тонус.

Техника следующая: смазываем медом место, которое будет массироваться. Теплыми руками похлопываем больные места, вызывая легкие болезненные ощущения. Ладонью нажимаем на массируемую зону, а затем резко отрываем. Длительность массажа — от 15 до 30 минут. После чего следует смыть с кожи густую серую липкую массу — это шлаки. Детям, страдающим от кашля, рекомендуется проводить массаж на груди и спине с липовым медом. Людям, страдающим от аллергии, перед началом работы с медом следует проконсультироваться с врачом.

Ореховый Спас 2019: польза и вред орехов

Грецкие орехи полезны для кожи Фото: Depositphotos

До Орехового Спаса еще далеко (он будет аж 29 августа), но орехи есть уже можно, потому что все их виды очень полезны в первую очередь для работы мозга и сердца и к тому же выводят вредный холестерин. Каждый сорт обладает большим запасом полезных веществ, витаминов и минералов. Поэтому орехи — главные герои наших перекусов. Однако и они могут быть вредны в больших количествах, ведь относятся к продуктам-аллергенам. Поэтому нужно есть орехи с осторожностью: для общеукрепляющего действия не более 10 любых орехов в сутки. При этом надо выбирать свежие и в кожуре: от чищенных и лежалых пользы никакой.

Народные лекарства из орехов

Также молодые орехи хорошо помогают при заболеваниях щитовидной железы. Первый вариант помогающего лекарства: стакан грецких орехов перемолоть, добавить к ним по стакану сырой гречки и меда. Есть по чайной ложке в день натощак. Есть и второй вариант, который, кроме заболеваний щитовидки, поможет и при атеросклерозе. Для него пригодятся ореховые перепонки, которые нужно сложить в банку и залить коньяком так, чтобы они были полностью покрыты. Настой следует выдержать 2—3 дня и пить по столовой ложке 2—3 раза в день. Спасаться от подагры можно, попарив ноги в отваре из ореховой скорлупы, а омолаживаться — принимая ванну с добавлением ореховых листьев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что святят на Маковея в церкви.

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