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Готовим вкусные осенние салаты: три оригинальных рецепта

Сегодня, 16:43

Лучшие идеи вкусных и необычных салатов

Салаты – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Не обойтись без салатов и осенью. Более того, они прекрасно насыщают полезными микроэлементами и витаминами. Предлагаем несколько рецептов вкусных салатов из сезонных овощей и фруктов.

Осенний салат из баклажанов с помидорами от Юлии Высоцкой

Теплый салат из баклажанов
Теплый салат из баклажанов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 помидор
  • 1/2 шт. крупной красной луковицы
  • Небольшой пучок базилика
  • Небольшой пучок мяты
  • Небольшой пучок тархуна
  • 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. уксуса
  • Щепотка сумаха

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Для заправки:

  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидор нарезать крупными дольками.
  4. Лук почистить и нарезать крупными дольками.
  5. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
  6. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.
  7. Выложить на блюдо дольки помидоров, сверху разложить замаринованный лук, посыпать сверху листьями тархуна, мяты и базилика, порвав их руками.
  8. Обжаренные теплые баклажаны нарезать полосками и выложить сверху на салат, посыпать сумахом и полить чесночной заправкой.

Осенний салат с утиной грудкой и пряными сливами

Салат с грушей и уткой
Салат с грушей и уткой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для салата:

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и перец
  • 1/2 чайной ложки сушеного кориандра
  • 2 хорошие утиные грудки
  • 4 столовые ложки жидкого меда
  • 1 средний пакет салатного микса

Для пряных слив:

  • 4 спелых сливы
  • 2/3 стакана красного вина
  • 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
  • 1 столовая ложка сахара

Для заправки:

  • Мед
  • Горчица
  • Лимонный сок/бальзамический уксус
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
  2. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
  3. Предварительно нагрейте духовку до 180 °C, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  4. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
  5. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

На заметку

В салат можно добавить одно спелое авокадо и зерна половины граната.

Осенний салат из инжира, рукколы и прошутто

Салат с инжиром и рукколой
Салат с инжиром и рукколой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок рукколы
  • 2-3 шт. свежего инжира
  • Несколько полосок прошутто, хамона или бекона
  • Малина – горсть
  • Пармезан – для подачи
  • Бальзамический соус – для подачи

Способ приготовления:

  1. Рукколу хорошо промыть и обсушить.
  2. Инжир помыть и разрезать на дольки.
  3. Малину аккуратно помыть.
  4. Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу.
  5. Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.

Как сделать домашний бальзамический соус

Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из курицы с яблоками, а также писали, как приготовить салат с инжиром, виноградом и голубым сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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