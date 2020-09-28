Готовим вкусные осенние салаты: три оригинальных рецепта

Лучшие идеи вкусных и необычных салатов

Салаты – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Не обойтись без салатов и осенью. Более того, они прекрасно насыщают полезными микроэлементами и витаминами. Предлагаем несколько рецептов вкусных салатов из сезонных овощей и фруктов.

Осенний салат из баклажанов с помидорами от Юлии Высоцкой

Теплый салат из баклажанов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 баклажан

1 помидор

1/2 шт. крупной красной луковицы

Небольшой пучок базилика

Небольшой пучок мяты

Небольшой пучок тархуна

2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin

2 ст. л. уксуса

Щепотка сумаха

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Для заправки:

1 зубчик чеснока

2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin

1 щепотка морской соли

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Способ приготовления:

Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны. Помидор нарезать крупными дольками. Лук почистить и нарезать крупными дольками. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть. Выложить на блюдо дольки помидоров, сверху разложить замаринованный лук, посыпать сверху листьями тархуна, мяты и базилика, порвав их руками. Обжаренные теплые баклажаны нарезать полосками и выложить сверху на салат, посыпать сумахом и полить чесночной заправкой.

Осенний салат с утиной грудкой и пряными сливами

Салат с грушей и уткой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для салата:

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и перец

1/2 чайной ложки сушеного кориандра

2 хорошие утиные грудки

4 столовые ложки жидкого меда

1 средний пакет салатного микса

Для пряных слив:

4 спелых сливы

2/3 стакана красного вина

4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы

1 столовая ложка сахара

Для заправки:

Мед

Горчица

Лимонный сок/бальзамический уксус

Оливковое масло

Способ приготовления:

Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром. Предварительно нагрейте духовку до 180 °C, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

На заметку

В салат можно добавить одно спелое авокадо и зерна половины граната.

Осенний салат из инжира, рукколы и прошутто

Салат с инжиром и рукколой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 пучок рукколы

2-3 шт. свежего инжира

Несколько полосок прошутто, хамона или бекона

Малина – горсть

Пармезан – для подачи

Бальзамический соус – для подачи

Способ приготовления:

Рукколу хорошо промыть и обсушить. Инжир помыть и разрезать на дольки. Малину аккуратно помыть. Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу. Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.

Как сделать домашний бальзамический соус

Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из курицы с яблоками, а также писали, как приготовить салат с инжиром, виноградом и голубым сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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