Готовим вкусные осенние салаты: три оригинальных рецепта
Лучшие идеи вкусных и необычных салатов
Салаты – блюдо, которое можно готовить в любое время года. Не обойтись без салатов и осенью. Более того, они прекрасно насыщают полезными микроэлементами и витаминами. Предлагаем несколько рецептов вкусных салатов из сезонных овощей и фруктов.
Осенний салат из баклажанов с помидорами от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 помидор
- 1/2 шт. крупной красной луковицы
- Небольшой пучок базилика
- Небольшой пучок мяты
- Небольшой пучок тархуна
- 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 ст. л. уксуса
- Щепотка сумаха
Для заправки:
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
- 1 щепотка морской соли
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Способ приготовления:
- Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
- Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Помидор нарезать крупными дольками.
- Лук почистить и нарезать крупными дольками.
- Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
- Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.
- Выложить на блюдо дольки помидоров, сверху разложить замаринованный лук, посыпать сверху листьями тархуна, мяты и базилика, порвав их руками.
- Обжаренные теплые баклажаны нарезать полосками и выложить сверху на салат, посыпать сумахом и полить чесночной заправкой.
Осенний салат с утиной грудкой и пряными сливами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для салата:
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец
- 1/2 чайной ложки сушеного кориандра
- 2 хорошие утиные грудки
- 4 столовые ложки жидкого меда
- 1 средний пакет салатного микса
Для пряных слив:
- 4 спелых сливы
- 2/3 стакана красного вина
- 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
- 1 столовая ложка сахара
Для заправки:
- Мед
- Горчица
- Лимонный сок/бальзамический уксус
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
- Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
- Предварительно нагрейте духовку до 180 °C, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
- Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.
На заметку
В салат можно добавить одно спелое авокадо и зерна половины граната.
Осенний салат из инжира, рукколы и прошутто
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок рукколы
- 2-3 шт. свежего инжира
- Несколько полосок прошутто, хамона или бекона
- Малина – горсть
- Пармезан – для подачи
- Бальзамический соус – для подачи
Способ приготовления:
- Рукколу хорошо промыть и обсушить.
- Инжир помыть и разрезать на дольки.
- Малину аккуратно помыть.
- Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу.
- Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.
Как сделать домашний бальзамический соус
Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.
Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из курицы с яблоками, а также писали, как приготовить салат с инжиром, виноградом и голубым сыром.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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