Греческий салат: необычный рецепт с баклажанами и маринованным перцем

Этот рецепт – новый взгляд на классический греческий салат "Хориатики"

Настоящий греческий салат – это идеальное сочетание спелых овощей, нежного сыра фета и ароматного оливкового масла. Не зря это вкусное блюдо так популярно во всем мире.

Чтобы сделать его более ярким и насыщенным, добавьте жареные баклажаны и маринованный сладкий перец. Такой вариант греческого салата очень сытный, поэтому его можно подавать в качестве основного блюда.

Греческий салат с баклажанами

Греческий салат: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый помидор

1 свежий огурец

Половина баклажана

1 лук салатный

50 г феты

2 листа салата

1 перец маринованный

1 ст. л. каперсов или маслин

10 мл оливкового масла

Сок лимона – по вкусу

0,5 ч. л. орегано

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Способ приготовления:

Все овощи подготовьте, очистите от кожуры. Огурец и помидор нарежьте очень крупно, можно кубиками, можно – ромбами. Перец, если он небольшой, можно оставить целым, если крупный – порежьте лепестками. Лук нарежьте кольцами. Баклажан порежьте на кубики или пластинки, поджарьте на сковороде. Все овощи смешайте, салат (лола-бьендо, лола-россо) нарвите руками, добавьте каперсы. Сыр фета нарежьте крупными кубиками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте маслом, соком лимона, посыпьте орегано.

Как подавать салат

Дополните блюдо подогретыми греческими лепешками.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата с жареным сыром от Юлии Высоцкой.

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