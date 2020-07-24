Греческий салат: необычный рецепт с баклажанами и маринованным перцем
Этот рецепт – новый взгляд на классический греческий салат "Хориатики"
Настоящий греческий салат – это идеальное сочетание спелых овощей, нежного сыра фета и ароматного оливкового масла. Не зря это вкусное блюдо так популярно во всем мире.
Чтобы сделать его более ярким и насыщенным, добавьте жареные баклажаны и маринованный сладкий перец. Такой вариант греческого салата очень сытный, поэтому его можно подавать в качестве основного блюда.
Греческий салат с баклажанами
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 спелый помидор
- 1 свежий огурец
- Половина баклажана
- 1 лук салатный
- 50 г феты
- 2 листа салата
- 1 перец маринованный
- 1 ст. л. каперсов или маслин
- 10 мл оливкового масла
- Сок лимона – по вкусу
- 0,5 ч. л. орегано
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Способ приготовления:
- Все овощи подготовьте, очистите от кожуры.
- Огурец и помидор нарежьте очень крупно, можно кубиками, можно – ромбами.
- Перец, если он небольшой, можно оставить целым, если крупный – порежьте лепестками.
- Лук нарежьте кольцами.
- Баклажан порежьте на кубики или пластинки, поджарьте на сковороде.
- Все овощи смешайте, салат (лола-бьендо, лола-россо) нарвите руками, добавьте каперсы.
- Сыр фета нарежьте крупными кубиками. Перемешайте все ингредиенты, заправьте маслом, соком лимона, посыпьте орегано.
Как подавать салат
Дополните блюдо подогретыми греческими лепешками.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Напомним, ранее мы делились рецептом греческого салата с жареным сыром от Юлии Высоцкой.
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